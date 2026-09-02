La manifestación por Ceuta reúne miles de personas en Barcelona en medio de un clima de tensión

Miles de personas se han concentrado este miércoles por la tarde en la Plaza Sant Jaume de Barcelona coincidiendo con el Día de Ceuta. Pero lo que inicialmente tenía que ser una movilización para mandar un mensaje de solidaridad a la población ceutí, en Barcelona se ha vivido en medio de un clima de fuerte tensión, por la coincidencia de dos concentraciones de índole contraria. A un lado de la plaza, separados por un fuerte cordón policial, estaba la manifestación convocada por PP y Vox, a la que se han sumado también grupos de ultraderecha y neonazis como Núcleo Nacional, mientras que a la otra se han reunido entidades antiracistas citadas por Unitat contra el Feixisme i el Racisme.

A pesar de que el fuerte despliegue policial ha evitado enfrentamientos, ha habido gritos e insultos cruzados de un lado al otro de la plaza. Mientras en la parte Besos se podían escuchar lemas como 'Fuera fascismo de nuestros barrios', 'No pasaran' o 'Nazis no'; en la zona Llobregat reinaban los 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende', acompañados de graves insultos contra el presidente Pedro Sánchez y proclamas contra la inmigración como 'España cristiana y no musulmana' o 'No es inmigración, es una invasión'.

Durante la concentración se han dejado ver dirigentes del PP como el líder del partido en el ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, que ha criticado la ausencia del president Salvador Illa y del alcalde Jaume Collboni, vacío que los populares han representado con dos sillas vacías con sus nombres. "No es una concentración partidista, es para acompañar a nuestros hermanos ceutíes. Lamentamos que Collboni no esté aquí", ha denunciado Sirera que ha acusado a los dos dirigentes socialistas de preferir estar al lado de Sánchez que de los ceutís. También han acudido a la cita otros dirigentes populares como Alberto Nadal o el diputado en el Congreso Nacho Martín Blanco.

Por parte de Vox, el diputado Joan Garriga y el concejal Gonzálo de Oro Pulido han salido al balcón del ayuntamiento con unas cartulinas que representaban la bandera de Ceuta.

Otras convocatorias

Paralelamente, también se ha celebrado una movilización en Plaza Catalunya liderada por organizaciones ciudadanas, y se han hecho otras convocatorias frente a los ayuntamientos de Badalona y Castelldefels, ambos gobernadas por el PP, y en otras 20 ciudades catalanas.

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Un mes después de la entrada de 70.000 migrantes en Ceuta, la ciudad autónoma sigue lejos de poder volver a la normalidad y la tensión política, lejos de disminuir, crece exponencialmente. La mayoría de migrantes regresó a Marruecos durante las primeras 48 horas, pero son cerca de 5.000 los que siguen malviviendo en sus calles y playas, lo que ha agravado la y ha vuelto a situar en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.