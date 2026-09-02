Entrada masiva en Ceuta
Bolaños niega que se haya ocultado información sobre la implicación de Marruecos en la entrada en Ceuta y pide cautela
Reclama tiempo para que el Gobierno analice el informe de la Policía sobre el asalto de finales de julio
Última hora de las manifestaciones y concentraciones en apoyo a Ceuta en la Comunitat Valenciana hoy
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sido el primer miembro del Gobierno al que se han solicitado explicaciones tras conocerse el contenido del informe policial que, a petición de una jueza de la Audiencia Nacional, concluye la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio.
A preguntas de los periodistas, Bolaños ha negado que el Gobierno haya ocultado información sobre la implicación de Marruecos en la entrada de migrrantes y ha pedido "cautela" y tiempo mientras se analizan las conclusiones policiales.
"En este momento se está trabajando en analizar los detalles del informe es el momento de la cautela. Ell gob es el mayor interesado en saber qué ocurrió y que las fuerzas y cuerpos avancen ene sus investigaciones". Preguntado directamente si se ha ocultado información sobre la implicación de Rabat ha respondido de forma rotunda: "En absoluto".
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Aemet anuncia el regreso de la lluvia a la Comunitat Valenciana en los primeros días de septiembre
- La imagen oficial de las 73 candidatas a Fallera Mayor de València 2027
- Familia de Sagunt: 'No vamos a irnos de nuestra casa
- La foto oficial de las candidatas a Falleras Mayores de València 2027
- Aviso de la Seguridad Social sobre las bajas laborales: el cambio en las notificaciones que entra en vigor hoy
- Así queda el calendario escolar en la Comunitat Valenciana para el curso 2026-27: fechas clave y festivos
- El matrimonio muerto en Cullera sufrió un atrapamiento por succión al taponarse el sistema de absorción del spa
- Los barrios marítimos convocan un gran 'Sopar a la Fresca' para blindar su tradición