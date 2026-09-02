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Crisis migratoria
Última hora de Ceuta, en directo | El Gobierno afirma que la inmensa mayoría de migrantes que quedan en la ciudad serán devueltos
El Ejecutivo moviliza 309 millones para Ceuta y eleva al 75% las bonificaciones laborales
La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
Feijóo llama a concentrarse por Ceuta frente a un "Gobierno que miente y abandona a los ceutíes"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a participar en las concentraciones en apoyo a Ceuta que se celebrarán este miércoles en todo el país como hará él mismo en la convocada en Madrid frente a un "Gobierno que miente y abandona a los ceutíes".
"El Gobierno que miente y abandona a los ceutíes intenta sabotear las concentraciones de apoyo en defensa de Ceuta previstas para hoy", ha denunciado el líder de los 'populares' en un mensaje en la red social 'X', en referencia a la decisión de la Delegación del Gobierno de Madrid de no tramitar la concentración convocada en Madrid por el Ayuntamiento de la capital.
"Yo sí defenderé las fronteras de mi país. Yo sí me pondré del lado de mis compatriotas. Yo sí defiendo con contundencia la españolidad de las ciudades autónomas", ha sostenido Feijóo, confirmando que estará en la concentración para mostrar su apoyo "a la causa ceutí".
Marlaska pide al director de la Policía que aclare si un informe apunta a gendarmes marroquíes dirigiendo la entrada de migrantes a Ceuta
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reclamado al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le informe a la mayor brevedad sobre el contenido de un informe que el del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) habría remitido a la Audiencia Nacional y en el que atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos el asalto masivo a la frontera de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, según un medio de comunicación.
La policía ha remitido a la jueza de la Audiencia Nacional que investiga los hechos un informe en el que indica que la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio.
Repartidos más de 100.000 kits alimenticios y más de 7.500 personas atendidas en Ceuta
El Gobierno de España ha distribuido 109.600 kits de alimentación, además de 1.396 kits de higiene femenina y 2.150 de higiene masculina, mientras que Cruz Roja ha realizado 7.568 atenciones sanitarias y 276 traslados a hospitales o centros de salud desde el salto masivo de la valla en Ceuta.
Así lo ha comunicado el Ejecutivo en un informe publicado tras la rueda de prensa que ha tenido lugar este martes al término del Consejo de Ministros, en la que, como ha recordado el ministro de Política Territorial y responsable del mando único en la ciudad autónoma, Ángel Víctor Torres, la ocupación de camas en los hospitales de Ceuta se encuentra al 50 %, con 104 camas ocupadas, de las que 15 corresponden a pacientes migrantes.
En el ámbito sanitario, además, se ha comunicado que el Ministerio de Sanidad ha iniciado la campaña de vacunación con 300 dosis y que pretende continuar con la inoculación masiva para prevenir posibles enfermedades, gracias a las 45.000 dosis que donaron las comunidades autónomas.
Cientos de ceutíes vuelven a concentrarse un día antes de conmemorar la jornada autonómica
Varios cientos de ceutíes han vuelto este martes por la noche a tomar las calles de la ciudad en señal de protesta por la presencia de miles de migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva por la frontera de los días 30 y 31 de julio.
La movilización, convocada por los ciudadanos a través de las redes sociales y grupos de WhatsApp, se ha centrado en la plaza de África, junto a la sede del Gobierno autonómico.
En esta ocasión, los ceutíes han depositado velas junto al monumento a los caídos en la Guerra de África, situado en el centro de esta plaza y que es de estilo neogótico, de trece metros y medio de altura, construido con piedra de cantera.
Los ciudadanos han dejado las velas a los pies de este monolito que se erigió en honor a los soldados españoles caídos en la Guerra de África de 1859-1860, durante el reinado de Isabel II, y que se inauguró el 4 de mayo de 1895, siendo obra del ingeniero militar José Madrid Ruiz.
La concentración, de carácter pacífico, ha finalizado una hora después de su inicio.
Torres presidirá mañana en Ceuta el Comité de Seguimiento de la crisis
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presidirá mañana desde Ceuta una nueva reunión del Comité de Seguimiento de la crisis en la ciudad autónoma.
Según ha informado la Delegación del Gobierno, al término de la reunión, el ministro Ángel Torres comparecerá ante los medios de comunicación para dar explicaciones sobre el contenido de este nuevo encuentro.
La reunión se produce en un contexto en el que el Gobierno de Ceuta que preside Juan Jesús Vivas (PP) ha insistido este martes en la necesidad de devolver a todos los migrantes que quedan en la ciudad para poder recuperar la normalidad.
Ayuso reta a Delegación por la concentración por Ceuta en Madrid: "No tiene narices de mandarnos a los antidisturbios"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha deslizado que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, "no tiene narices" a desplegar a la unidad antidisturbios de la Policía Nacional después de no tramitar la manifestación en apoyo a Ceuta convocada para este miércoles en la plaza de Cibeles, frente al Ayuntamiento de la capital.
"No tiene narices de mandar a los antidisturbios", ha manifestado Ayuso en su perfil oficial en la red social 'X' poco después de conocerse que la Delegación no ha tramitado la solicitud de la concentración argumentando que los ayuntamientos, en este caso el de Madrid, no es titular de derecho de reunión, recogido en la Ley Orgánica 9/1983.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid ha respondido a esta publicación tachando a la presidenta autonómica de "bulera" y asegurando que "no se ha prohibido ninguna concentración de apoyo a Ceuta". Así, la ha retado a hacer pública esa "supuesta prohibición" o si no, disculparse ante la ciudadanía.
"No respetáis nada, y hasta con esto mentís descaradamente para tratar de calentar el ambiente", ha reprochado el delegado del Gobierno, que ha acusado a Ayuso de saber "pefectamente" que no se ha impedido la celebración de la concentración.
Madrid acusa al Gobierno de prohibir su concentración por Ceuta y la Delegación matiza que debe convocarse como un acto institucional
El Ayuntamiento de Madrid ha acusado este martes a la Delegación del Gobierno en la región de intentar prohibir la concentración convocada para este miércoles frente al Palacio de Cibeles en apoyo a Ceuta ante la crisis migratoria que atraviesa desde el pasado mes de julio. La Delegación, por su parte, niega haber impedido la celebración del acto y sostiene que se ha limitado a advertir de que un Ayuntamiento no puede ejercer como convocante de una manifestación al amparo del derecho fundamental de reunión. (Seguir leyendo)
El Gobierno prohíbe la manifestación de apoyo a Ceuta en la plaza de Cibeles de Madrid
La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido la concentración de apoyo al pueblo de Ceuta prevista para este miércoles, 2 de septiembre, en la plaza de Cibeles, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid. (Seguir leyendo)
El Gobierno destina 550.000 euros a una unidad de apoyo a infancia migrante en Ceuta
El Consejo de Ministros ha aprobado una subvención de 550.000 euros para la puesta en marcha de una Unidad Multidisciplinar de Apoyo a la Infancia Migrante No Acompañada en Emergencias (Umaime), que colaborará en las entrevistas y la tramitación de los expedientes de estos menores en situaciones como la de Ceuta.
Según ha informado este martes el Ministerio de Juventud e Infancia, la subvención está destinada a Save The Children, que junto a Unicef, serán las entidades encargadas de poner en marcha esta unidad, que estará desplegada al completo en Ceuta en los próximos días.
Se trata de un equipo multidisciplinar que estará integrado por profesionales expertos en infancia, mediación intercultural y migración concebida para ser desplegada en los territorios de llegada cuando los sistemas de protección se encuentran sobrepasados como sucede actualmente con la situación en Ceuta, ha explicado el ministerio.
Bruselas no ve pruebas de que Rusia provocara la crisis en Ceuta
El Servicio de Acción Exterior de la UE (SEAE) ha identificado "intentos por parte de Rusia de sacar partido" a la crisis migratoria en Ceuta, aunque no disponen de pruebas que demuestren que la entrada masiva de decenas de miles de migrantes a finales de julio "fuera provocada por la desinformación de actores estatales extranjeros", según confirmó a EFE un portavoz comunitario.
"En el caso de Ceuta, hemos visto intentos por parte de Rusia de sacar partido de la crisis en Internet. Sin embargo, no disponemos de pruebas concluyentes que sugieran que la crisis en sí misma fuera provocada por la desinformación de actores estatales extranjeros", dijo la fuente del SEAE.
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