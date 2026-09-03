Crisis migratoria
El Gobierno de Ceuta se personará como acusación particular en la causa de la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva de migrantes
El Ejecutivo que preside Juan Jesús Vivas defiende que el objetivo de personarse es "defender los derechos de las víctimas, en este caso el pueblo de Ceuta"
EFE
El Gobierno de Ceuta ha acordado este jueves, en una reunión extraordinaria, personarse como acusación particular en la causa que instruye la Audiencia Nacional sobre los hechos acaecidos los días 30 y 31 de julio durante la entrada masiva de miles de migrantesa través de la frontera del Tarajal.
Según ha informado el Gobierno ceutí que preside Juan Jesús Vivas (PP), estos hechos habrían afectado de "forma directa y grave a bienes e intereses públicos" de la ciudad autónoma, en particular al normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales, a la seguridad y tranquilidad ciudadanas, así como al sistema de protección y tutela de menores migrantes no acompañados.
El objetivo de personarse es "defender los derechos de las víctimas, en este caso el pueblo de Ceuta".
La personación del Gobierno de Ceuta como acusación particular permitirá la defensa de sus intereses institucionales, la adecuada valoración de los perjuicios sufridos y sus servicios públicos, y la eventual exigencia de las responsabilidades penales y civiles que procedan frente a los responsables de los hechos investigados.
Fuente: El Periódico
- Última hora de las manifestaciones y concentraciones en apoyo a Ceuta en la Comunitat Valenciana hoy: municipios, ubicación y horarios
- Detienen a una pareja en València por el homicidio de su hijo de 18 meses
- La Guardia Civil localiza a una de las dos menores desaparecidas en Carcaixent
- Cortes de tráfico hoy en València por la manifestación en apoyo a Ceuta
- Usuarios de Metrovalencia critican el estado de la estación de Marítim tras dos meses de obra: 'Que no esté lista es sorprendente
- Aemet activa el aviso amarillo por tormentas y granizo este miércoles en la Comunitat Valenciana: estas son las zonas dónde va a llover
- Un día pasará algo muy gordo': Sigue la presión policial en el barrio de Velluters ante una situación 'insoportable' entre el vecindario
- La imagen oficial de las 73 candidatas a Fallera Mayor de València 2027