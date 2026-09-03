Última hora de Ceuta Siga la comparecencia de Sánchez en el Congreso sobre la crisis migratoria

Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

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Pedro Sánchez: "Nuestros agentes eligieron defender la vida humana e hicieron lo correcto"

Después, en la mañana del 30 se congregaron decenas de personas que llegaban andando o en vehículos a la proximidad de la frontera tanto que obligó a los agentes españoles a elegir "en minutos" qué tenían que hacer "ante la amenaza" y optaron por "responder con humanidad", porque primaron la seguridad de la vida de las personas.