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Justicia

El presidente de Acciona, citado en un juzgado por no comparecer en el Parlamento navarro

La comparecencia está fijada a las 10:00 horas este viernes para declarar como investigado en un juzgado de instrucción de Pamplona

José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona

José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona / EUROPA PRESS| A. Pérez Meca / Europa Press / Europa Press

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EFE

Pamplona

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, está citado este viernes para declarar como investigado en un juzgado de instrucción de Pamplona por su incomparecencia en dos ocasiones ante la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre licitaciones y adjudicaciones de obras públicas del Gobierno foral.

La comparecencia está fijada a las 10:00 horas y, al estar en fase de instrucción, no tendrá el carácter de audiencia pública.

La comisión del Parlamento de Navarra citó a Entrecanales en dos ocasiones durante 2026, el 20 de enero y el 9 de febrero, pero en ninguna de las dos compareció personalmente.

La comisión quería que informara sobre su conocimiento de licitaciones, adjudicaciones y procedimientos administrativos en los que hubiera participado Acciona en relación con obras realizadas o financiadas por el Gobierno de Navarra durante las cuatro últimas legislaturas.

Entre estas obras figura la adjudicación de las obras del túnel de Belate, a la que Acciona concurrió en una UTE con Osés Construcción y Servinabar, empresa esta última supuestamente vinculada con Santos Cerdán.

Antes de la primera citación, Acciona pidió reconsiderar la pertinencia de convocar al presidente de la compañía. Después comunicó que Entrecanales no acudiría porque se encontraba fuera de España por un "compromiso ineludible e inaplazable" y anunció que comparecerían otros directivos.

El 20 de enero acudieron al Parlamento de Navarra Joaquín Mollinedo, director general de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca de Acciona, y José Julio Figueroa, director general de Asesoría Jurídica. No se les permitió intervenir porque no habían sido citados por la comisión.

Tras aquella sesión, la comisión volvió a citar a Entrecanales para el 9 de febrero y le requirió que justificara su ausencia, aunque tampoco acudió y de nuevo se presentó una representación de la compañía, pero la comisión mantuvo su criterio de que el llamado a comparecer era él personalmente.

El 10 de febrero la comisión acordó trasladar la doble incomparecencia a la Fiscalía, que pidió abrir diligencias al apreciar indicios de un posible delito contra las instituciones del Estado.

Posteriormente, el juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona acordó citarlo para declarar como investigado el 4 de septiembre.

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Acciona ha defendido de forma reiterada que la citación debía entenderse dirigida a la sociedad y no al presidente a título individual. También ha sostenido que, en todo caso, quien debería haber sido llamada era Acciona Construcción, al ser la sociedad que participó en la UTE adjudicataria de las obras investigadas.

Fuente: El Periódico

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