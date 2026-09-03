Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Manifestaciones Ceuta ValenciaHomicidio bebéCortes de tráfico en Valencia hoyHorario Valencia BarçaObras del metroTiempo en Valencia hoyCalendario escolar Comunitat ValencianaFalleras mayores de València
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta, en directo | Sánchez acude al Congreso sacudido por el informe policial sobre el papel de Marruecos en el asalto a Ceuta

Multitudinarias concentraciones en todo el país para apoyar a Ceuta

Cuatro personas detenidas y cuatro policías heridos en la concentración por Ceuta frente al Congreso

Feijóo apunta a la responsabilidad judicial de Sánchez: "Esto no puede quedar impune y el PP va a encargarse de ello"

Miles de personas se movilizan en toda España en solidaridad con Ceuta

Miles de personas se movilizan en toda España en solidaridad con Ceuta

Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents