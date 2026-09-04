CRISIS MIGRATORIA DE CEUTA
La Fiscalía pide que la Audiencia Nacional determine si en Ceuta hubo delito contra "la paz o independencia del Estado"
El fiscal Jesús Alonso, que pide que se declare "el secreto parcial de las actuaciones", constata que "una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica se habría desarrollado en territorio marroquí"
La Fiscalía ha presentado un informe ante la jueza María Tardón en el que considera que la Audiencia Nacional es la competente para investigar la crisis migratoria de Ceuta: "De acuerdo con los indicios obrantes en las actuaciones, una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español", especifica una nota de prensa difundida a los medios de comunicación.
En el escrito, el fiscal jefe Jesús Alonso pone de manifiesto que de una forma indiciaria los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular, delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave y organización. Asimismo, apunta que la instrucción deberá determinar "si los hechos pudieran integrar delitos que afecten al orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva como la paz o independencia del Estado".
Finalmente, la Fiscalía ha reclamado a la jueza María Tardón que, dada la concurrencia de razones excepcionales, "se declare el secreto parcial de las actuaciones" en la Audiencia Nacional, órgano judicial "con capacidad para afrontar fenómenos criminales complejos y organizados".
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Fuente: El Periódico
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