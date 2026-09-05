Presión migratoria
Rego admite parte de responsabilidad del Gobierno en la situación de "desborde" de Ceuta
Asegura que hay que hacer "todo lo posible por reparar, por resolver y por atender a los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta, y a las personas que están en una situación de vulnerabilidad y que en términos humanitarios requieren esa atención"
EFE
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha enviado a la sociedad ceutí un mensaje de autocrítica y de solidaridad, reconociendo que el Gobierno tiene "una parte de responsabilidad" en la situación de "desborde extraordinario" vivida tras la entrada de miles de migrantes.
En una entrevista en Radio 5, la ministra se ha referido este sábado a las críticas que se han vertido sobre el Ejecutivo por la situación en Ceuta, afirmando que "es importante hacer autocrítica" y "hacerse cargo".
"Es verdad que nosotros tenemos una parte de responsabilidad, obviamente. Es verdad que había una situación de desborde extraordinario y la coordinación tendría que haber sido más eficiente o más rápida", ha explicado, añadiendo que ha visto situaciones "que evidentemente no nos gustan".
Ha asegurado que hay que hacer "todo lo posible por reparar, por resolver y por atender a los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta, y a las personas que están en una situación de vulnerabilidad y que en términos humanitarios requieren esa atención", ya que "se pueden hacer las dos cosas a la vez" en contra de los discursos "ultras" de la derecha que ha criticado duramente.
"Quiero trasladar a la población de Ceuta toda mi solidaridad y también la autocrítica, que es importante", ha concluido antes de insistir en que el Estado ha aprobado numerosos recursos porque "Ceuta es un lugar importantísimo para este Gobierno", y va a seguir trabajando allí en colaboración con las autoridades de la ciudad autónoma.
Fuente: El Periódico
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