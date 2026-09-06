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Crisis migratoria

Detenidos 21 migrantes por apedrear a militares y guardias civiles en Ceuta

El incidente, en las inmediaciones de la playa del Trampolín, se ha saldado sin heridos

Centenares de migrantes siguen acampados en la playa del Trampolín.

Centenares de migrantes siguen acampados en la playa del Trampolín. / Marcos Moreno - Europa Press

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EFE

Ceuta

Un total de 21 migrantes, todos ellos marroquíes, han sido detenidos en las últimas horas en Ceuta por su presunta participación en un nuevo apedreamiento a una patrulla militar, así como a guardias civiles, sin que se produjeran heridos.

El incidente se produjo a última hora de la noche de este sábado en las inmediaciones de la playa del Trampolín, lugar donde se concentran centenares de migrantes que siguen durmiendo en esta zona de la costa.

Según han informado a EFE fuentes policiales, los migrantes estaban participando en peleas entre ellos, tras lo que optaron por lanzar piedras contra una patrulla de las Fuerzas Armadas que estaba en las inmediaciones. La Guardia Civil intervino y también fue apedreada, incidentes que finalizaron con el arresto de 21 personas.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha lamentado este domingo los incidentes y ha asegurado que estos sucesos contra las Fuerzas Armadas se están repitiendo "porque no están investidos de la autoridad suficiente para poder ejercer su trabajo de una manera eficaz y contundente".

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La ATME ha exigido "de manera inmediata" el reconocimiento como agentes de la autoridad y también como "profesión de riesgo ya que cada día los enfrentamientos son más numerosos y las agresiones más continuas". "No podemos seguir en esta situación y elevamos la voz de alarma que llevamos diciendo desde hace un mes", ha añadido la organización de militares.

Fuente: El Periódico

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