Feijóo y Vivas redoblarán su choque con el Gobierno tras las discrepancias con Sánchez sobre los avisos

La batalla del relato sobre la crisis de Ceuta está muy lejos de haber escrito su último capítulo, cumplido ya un mes de la avalancha migratoria que sufrió la ciudad autónoma los últimos días de julio y después de la comparecencia monográfica en el pleno del Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado jueves. Entre los varios aspectos que dejó el primer debate parlamentario del nuevo curso parlamentario -que la semana entrante se activará plenamente con el primer pleno ordinario y la primera sesión de control al Gobierno después de las vacaciones- figura la ruptura definitiva de Sánchez con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, antaño alguien muy considerado por el jefe del Ejecutivo pese a pertenecer ambos a formaciones políticas distintas.

Desde la tribuna de oradores, Sánchez minimizó el aviso dado por Vivas en una llamada a la Moncloa el 27 de julio, apenas días antes de la llegada masiva de migrantes al paso de El Tarajal, que fue atendida por el jefe de gabinete del presidente, Diego Rubio. En concreto, afirmó que el presidente de la Asamblea de la ciudad autónoma simplemente habría informado de un leve repunte de las llegadas propias del verano, de unas "diez a veinte diarias", nada que según el presidente revistiera excepcionalidad alguna, como tampoco, según su versión de los hechos, hubo algo especialmente destacable o disruptivo en las informaciones aportadas por los servicios de inteligencia o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Este próximo lunes, Vivas protagonizará un esperado desayuno informativo en Madrid, organizado por Nueva Economía Fórum en un céntrico hotel próximo al Congreso. Será presentado por su jefe de filas, el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y sin duda del encuentro, la cita política más destacada en el arranque de la semana, saldrán muchos titulares jugosos, entre ellos desmentidos de calado, como viene sucediendo en las últimas semanas, a la versión defendida por Moncloa.

Una comunicación fluida y constante

La comunicación entre Vivas y Feijóo es diaria desde que se produjo la crisis, de hasta dos o tres conversaciones al día, además del flujo incesante de mensajes entre ambos. El líder del PP ha visitado ya dos veces Ceuta, y varios de sus principales colaboradores y miembros del Comité de Dirección no han dejado de acudir durante todo el verano, como el secretario general, Miguel Tellado, o los vicesecretarios Alma Ezcurra, Cuca Gamarra o Carmen Fúnez, esta última encargada sectorial de las cuestiones relativas a la política social y sanitaria. Esa comunicación permanente y fluida no solo ha fortalecido la relación entre ambos, viejos conocidos tanto de las circunstancias propias de pertenecer a una misma formación política como de los trece años consecutivos que cohabitaron, entre 2009 y 2022, en la responsabilidad de presidir la Asamblea ceutí, uno, y la Xunta de Galicia el otro.

De ahí sale el convencimiento que se traslada en Génova de que junto al Gobierno ceutí seguirán redoblando su choque contra un Gobierno central, el de coalición entre el PSOE y Sumar, cuya actuación ante lo que el propio Sánchez definió tempranamente como un "ataque a la integridad territorial de España" -en su primera y de momento única visita a Ceuta tras la avalancha migratoria- consideran no solo negligente desde el punto de vista político, sino incluso desde el jurídico, como apuntó el propio Feijóo desde la tribuna de oradores, apuntando sin disimulo a la posible responsabilidad del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

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Dentro de esa estrategia política, y siempre mirando de reojo lo que pueda decir o hacer Moncloa, no se descarta trasladar más detalles de las comunicaciones entre Vivas y el Gobierno, para dejar bien sentado que el presidente ceutí avisó, y no de manera rutinaria según la versión del PP, de que algo de grandes dimensiones podría suceder en la frontera sur de España, la única terrestre que tiene la Unión Europea (UE) con el continente africano.