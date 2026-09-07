Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rita BarberáValencia - BarcelonaJefatura de ValenciaPiromano DéniaEmbalses valencianosAgricultora valenciana
instagramlinkedin

CASO ZAPATERO

El dueño de Plus Ultra declara que Zapatero le llamó para decirle que les iba a ayudar y que le pagaron el 1%

Julio Martínez Sola ha asegurado que el amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, fue quien le presentó a la ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez

Julio Martínez Sola, expresidente de Plus Ultra, a la salida de la Audiencia Nacional

Julio Martínez Sola, expresidente de Plus Ultra, a la salida de la Audiencia Nacional / José Luis Roca / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

MADRID

El expresidente y actual máximo accionista de Plus Ultra Julio Martínez Sola ha confirmado este lunes en su declaración en la Audiencia Nacional la presunta participación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la concesión del rescate de 53 millones de euros a la aerolínea.

El empresario ha asegurado que el 30 de abril de 2020 Zapatero le llamó para anunciarle que les iba a ayudar. En concreto, en un escrito dirigido al juez Martínez Sola relataba que cuando buscaban la ayuda de la SEPI para salvar a la compañía, Martínez Sola recibió "una llamada desde un número oculto, resultando ser Zapatero. La conversación duró aproximadamente 10 minutos. [...] Zapatero manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas". También le habría indicado "que de ahí en adelante las comunicaciones las mantendrían con una persona de su confianza, Julio Martínez Martínez".

En este sentido, se ha ratificado en el escrito el que afirmaba que "como una medida desesperada, se asumió que debía contratar con el señor Julio Martínez Martínez" para lograr el rescate de la aerolínea, "conscientes de que tenía la relación con Zapatero".

Sin embargo, ante el juez Calama Martínez Sola ha asegurado que no tuviero conocimiento de lo que pudo hacer Zapatero, pero en la medida que estaban en situación límite aceptaron pagar el 1% de los 53 millones que Plus Ultra obtuvo con el rescate, que supusieron más de 530.000 euros.

Noticias relacionadas y más

En su declaración Martínez Sola ha asegurado que el amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, fue quien le presentó a la ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La jueza del caso Azud confirma que Rita Barberá estaba al tanto de las tramas en el PAI del Grao, el hospital de la Católica o la UTE los Hornillos
  2. Mayrén Beneyto: 'Es el rey emérito el que le pide' a Rita Barberá apoyar los eventos de Urdangarín
  3. Los directores de centros alzan la voz: 'Creemos en la educación pública, es lo que nos mueve, pero todo tiene un límite
  4. Valencia - Barcelona, en directo hoy: última hora del partido de LaLiga EA Sports en Mestalla
  5. La Policía Nacional detiene a un neonazi por lanzar a su pareja del coche en marcha en Gandia
  6. Ferran Torres no quería hacer política, pero llevó el lema de Trump: qué hay detrás de la polémica gorra
  7. Kiat Lim llega a València por sorpresa y en un vuelo privado
  8. Evacuada en helicóptero una senderista que ha sufrido un bajón de azúcar en la senda del Tangó en Xàbia

Comisiones Obreras apuesta por una subida del SMI en 2027 superior al 5%: "Vamos a ser ambiciosos"

Comisiones Obreras apuesta por una subida del SMI en 2027 superior al 5%: "Vamos a ser ambiciosos"

Así es Ulrich Siegmund, la sonrisa del neonazismo que podría gobernar en Alemania

Así es Ulrich Siegmund, la sonrisa del neonazismo que podría gobernar en Alemania

El Palau de la Música enceta els períodes de renovació, nous abonaments, altres cicles i venda d’entrades de la 40 temporada

El Palau de la Música enceta els períodes de renovació, nous abonaments, altres cicles i venda d’entrades de la 40 temporada

El PP de Gandia se suma a la petición de que la ciudad tenga un nuevo colegio de Infantil y Primaria

El PP de Gandia se suma a la petición de que la ciudad tenga un nuevo colegio de Infantil y Primaria

Marcha contra la ronda norte de Mislata: Vecinos y ecologistas salen a la calle por su impacto en la huerta de Campanar

Marcha contra la ronda norte de Mislata: Vecinos y ecologistas salen a la calle por su impacto en la huerta de Campanar

Bétera actuará sobre el drenaje, las vías de evacuación y los espacios públicos ante futuras danas

Bétera actuará sobre el drenaje, las vías de evacuación y los espacios públicos ante futuras danas

Requena destina 9 milions del pla de reconstrucció després de la dana a millorar servicis bàsics en tres llogarets

Requena destina 9 milions del pla de reconstrucció després de la dana a millorar servicis bàsics en tres llogarets

El colegio de Turís activa el protocolo de calor al registrar más de 32 ºC en sus aulas aún vacías

El colegio de Turís activa el protocolo de calor al registrar más de 32 ºC en sus aulas aún vacías
Tracking Pixel Contents