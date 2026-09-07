Campus de Getafe
La princesa Leonor ya está en clase: así es su primer día en la universidad pública Carlos III
La heredera al trono dice al llegar a la facultad que afronta esta nueva etapa “con muchas ganas”
La Princesa de Asturias inicia la jornada con un profesor que fue discípulo de Peces-Barba, ante el que Felipe VI juró la Constitución
La presencia de redactores, cámaras y fotógrafos alteraba desde primera hora de este lunes la rutina del campus de Getafe de la Universidad Carlos III, en el sur de Madrid. El foco estaba puesto en la entrada del edificio Adolfo Posada, donde la Princesa de Asturias ha llegado pocos minutos antes de las nueve para comenzar el Grado en Ciencias Políticas. A esa hora, cientos de estudiantes nerviosos atravesaban también el campus de la institución pública para incorporarse a las primeras clases del curso aunque ninguno de ellos tenía tan claro como ella cómo iba a ser esa entrada.
La joven ha sido recibida por el rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias; la vicerrectora de Estudiantes, Pilar Otero, y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Antonio Descalzo. Los tres han sido los encargados de darle la bienvenida a la universidad antes del comienzo de las clases. Las decenas de periodistas apostados en la puerta le han lanzado algunas preguntas. Solo ha dicho que llega a la universidad “con muchas ganas”.
Su primera jornada tiene un horario ya fijado. Tal como adelantaron fuentes de la Zarzuela, a las nueve en punto, los alumnos de nuevo ingreso reciben una breve explicación de Gema García Albacete, directora del Grado en Ciencias Políticas, sobre el funcionamiento de la vida académica. Después comienza la primera asignatura que atenderán los aproximadamente 40 alumnos que compartirán clase con Leonor este curso: Teoría del Derecho, impartida por Rafael de Asís Roig. La mañana continúa con una práctica de Metodología de Investigación en Ciencias Sociales, a cargo de Carlos Santiago Caballero, y termina con una clase magistral de Fundamentos de Ciencia Política, impartida por Pablo Simón Cosano, conocido también por su papel de analista en diversos medios de comunicación.
Esta asignatura la estudian a la vez estudiantes del Grado en Estudios Internacionales, algo que ocurrirá con otras asignaturas que cursará la heredera al trono. La fórmula busca incorporar perspectivas distintas al análisis de cuestiones políticas, jurídicas, económicas y sociológicas. Las sesiones previstas para esta jornada tienen una duración de una hora y media, separadas por descansos de 15 minutos, según la planificación de la Comisión Académica del Grado de Ciencias Políticas.
La Zarzuela quiere que acuda al mayor número posible de clases y que sus compromisos institucionales interfieran lo mínimo en su carrera
La conexión con Peces-Barba
La primera asignatura de Leonor contiene una conexión singular con la historia reciente de la Corona. Rafael de Asís obtuvo el título de doctor en Derecho por la Carlos III bajo la dirección de Gregorio Peces-Barba, rector fundador de esta universidad, uno de los siete ponentes de la Constitución de 1978 y presidente del Congreso de los Diputados cuando el entonces Príncipe Felipe juró la Constitución al cumplir 18 años, en 1986. Cuatro décadas después, uno de sus discípulos académicos es quien imparte a la hija de Felipe VI su primera clase universitaria.
La carrera universitaria tendrá que convivir desde ahora con la agenda institucional de la heredera de la Corona. Fuentes de Zarzuela explican que la voluntad es que la Princesa asista al máximo número posible de clases y que sus compromisos oficiales se organicen, siempre que sea posible, en jornadas que no alteren el desarrollo de su actividad académica. Leonor ya compatibilizó obligaciones institucionales con sus dos años de Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales y, posteriormente, con los tres cursos de formación militar.
Posibles clases particulares
El Grado en Ciencias Políticas que comienza este lunes combina materias de Ciencia Política, Derecho, Economía, Sociología, Historia, Humanidades y Relaciones Internacionales. El programa está diseñado para proporcionar conocimientos sobre instituciones, sistemas políticos y sociedades contemporáneas y para formar a los alumnos en el análisis político tanto en el ámbito nacional como internacional. Fuentes de la Zarzuela explicaron en primavera que es probable que Leonor tome clases particulares para ampliar el conocimiento de algunas asignaturas concretas que pueden ayudarle especialmente en su futuro papel como jefa de Estado.
Comienza el curso con tres materias: Teoría del Derecho, Metodología de Investigación y Fundamentos de Ciencia Política
Leonor es, además, una de los más de 4.000 nuevos estudiantes que se incorporan estos días a la Universidad pública Carlos III. Este 7 de septiembre comienzan las clases aproximadamente más de 20.000 alumnos en el conjunto de la institución, unos 12.000 en el campus de Getafe. En las universidades públicas madrileñas el curso arranca para más de 200.000 estudiantes, mientras que el sistema universitario español reúne a más de 1,5 millones de alumnos de grado.
Fuera del edificio Adolfo Posada, la llegada de Leonor convierte durante unos minutos una mañana de inicio de curso en un acontecimiento informativo. Dentro, el calendario es mucho menos excepcional: Teoría del Derecho, Metodología de Investigación y Fundamentos de Ciencia Política. Esa será, a partir de ahora, una de las dos agendas de la heredera. La institucional seguirá estando a la vista de todos; la universitaria empezará a medirse en clases, prácticas, trabajos y exámenes, y la Zarzuela espera que sea privada y que, en la medida de lo posible, pueda vivirla con la normalidad y discreción de cualquier estudiante, aunque en su caso pasar inadvertida sea prácticamente imposible.
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Fuente: El Periódico
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