Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso naranja Comunitat ValencianaVivienda ValenciaPortal alquiler ValenciaInicio curso escolarIncendio Vall de Gallineraquiosco ParterreValencia CF
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Directo | El Consejo de Ministros desclasifica los informes de inteligencia sobre la crisis en Ceuta

Fuentes del ministerio de Defensa alertaron que esta decisión puede generar fricciones en otras agencias de inteligencia extranjeras que comparten información con las españolas

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros / Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iván Gil

Madrid

El Consejo de Ministros aprobará en su reunión de este martes la desclasificación de los diferentes informes de inteligencia sobre la crisis en Ceuta. Con todo, la información no se hará pública hasta este miércoles por la mañana, según avanzan fuentes de Moncloa. Otras fuentes del ministerio de Defensa alertaron que esta decisión puede generar fricciones en otras agencias de inteligencia extrajeras que comparten información con las españolas, si bien celebraron la decisión. De ahí que se deje en el aire que partes de los documentos puedan permanecer secretas para no exponer la información aportada por otros gobiernos.

Pedro Sánchez se comprometió a este ejercicio de “transparencia” durante su comparecencia el pasado jueves en el Congreso. Según apuntó, tras los análisis llevados a cabo, ningún informe ni comunicación “iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario”, sin anticipar “ni la escala, ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo”. En línea con lo defendido por Interior.

Sobre la labor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el jefe del Ejecutivo apuntó que durante el mes previo a la entrada masiva “elaboró dos informes de situación que compartió con varias instituciones y en ambos describía algo conocido por todas ellas: que los cruces por el espigón estaban aumentando y recomendaba, por tanto, extremar la precaución”.

Respecto a los llamamientos en redes instando a la entrada masiva y difundiendo “bulos” sobre la apertura de la frontera o la imposibilidad de las devoluciones, aseguró que “no son excepcionales”. “Aparecen referencias a convocatorias similares en tres de los últimos siete informes elaborados por el CNI durante este último año”, explicó.

Defensa mantiene su versión

El informe previo de Frontex informando sobre la mayor viabilidad de la ruta migratoria, lo calificó también como “rutinario”. “No preveía nada, ni remotamente parecido a lo que sucedió el día 30 y el 31 de julio”, enfatizó el presidente del Gobierno ante la Cámara Baja.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, volvió a señalar a Marruecos este lunes como responsable de la entrada masiva de inmigrantes. Durante un desayuno informativo en Madrid junto al presidente del Ceuta, Juan Jesús Vivas, incluso deslizó que Sánchez tendría preparada "algún tipo de cesión" a Rabat.

Noticias relacionadas

En el departamento que dirige Margarita Robles mantienen que hubo alertas previas avisando sobre los movimientos que desembocaron en la avalancha de entradas los días 30 y 31 de julio con hasta 72.000 personas.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mayrén Beneyto: 'Es el rey emérito el que le pide' a Rita Barberá apoyar los eventos de Urdangarín
  2. En bañador y escondido en las dunas: la foto del presunto pirómano del incendio con más de 200 desalojados en Dénia
  3. Ultimátum del Valencia CF a Carlos Corberán: tiene tres partidos para revertir la situación y sacar al equipo del pozo
  4. Un vecino se planta ante el altar y agrede al cura de Llocnou de Sant Jeroni en plenas fiestas patronales
  5. Aceite de oliva: Por qué el desplome de precios en origen pone en riesgo los olivares
  6. Los acompañantes de Pilar Bernabé en la presentación de su candidatura a la alcaldía de València
  7. Las fallas y la pólvora de Benicalap pierden a Javier Paredes, miembro del inseparable trío de 'los tres de Acacias
  8. Los embalses valencianos resisten a la sequía mientras el Danubio se seca

Denuncian carencias en el nuevo edificio del IES La Patacona nate el inico del curso 2026-27

Rafael Maluenda y Jaime Pujol completan la comisión para elegir a la nueva dirección del IVC

Rafael Maluenda y Jaime Pujol completan la comisión para elegir a la nueva dirección del IVC

Rambleta lleva la dana a escena, adapta el fenómeno "Las gratitudes" y estrena un RAM Club para mil personas

Rambleta lleva la dana a escena, adapta el fenómeno "Las gratitudes" y estrena un RAM Club para mil personas

Trasladan al hospital de Xàtiva a un conductor tras volcar su camión en Vallada

Trasladan al hospital de Xàtiva a un conductor tras volcar su camión en Vallada

El nuevo IES La Patacona abre sus puertas con carencias pendientes y enganchados a la luz de obra

El nuevo IES La Patacona abre sus puertas con carencias pendientes y enganchados a la luz de obra

Los árboles quemados junto a la carretera se retirarán en seguida para dulcificar el aspecto del incendio del Saler

Los árboles quemados junto a la carretera se retirarán en seguida para dulcificar el aspecto del incendio del Saler

Torrent lleva su chocolate ante más de un centenar de chefs europeos

Torrent lleva su chocolate ante más de un centenar de chefs europeos

Localizan a Fani, la mujer con diversidad funcional desaparecida en Bellreguard

Localizan a Fani, la mujer con diversidad funcional desaparecida en Bellreguard
Tracking Pixel Contents