La jueza que investiga la entrada masiva en Ceuta admite como acusación a una asociación "dirigida" por cuatro perros y un gato

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón no se ha querido complicar y ha optado por admitir como acusaciones populares a todas las organizaciones y partidos que lo han solicitado en la causa en la que investigará la entrada masiva en Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio. Solo Se Acabó la Fiesta, del ultra Alvise, se ha quedado fuera, pero por el delito de lesa humanidad que atribuía al monarca marroquí y su Gobierno, "sin aportar la menor justificación ni explicación por ello", afirma la magistrada. Entre las que ejercerán la acción popular en el procedimiento figura Zeolandia, cuya página web presenta a cuatro perros (Chispito, Chocolatina, Ladri y Bimbi) y un gato (Oruga), como miembros de su junta directiva.

Zeolandia (zeolandia.org) da la bienvenida a su página oficial con un destacado con el lema "Defensa con colmillo" y el siguiente texto: "Defendemos a los animales, la naturaleza y los derechos humanos con la ley en la mano. Escritos que llegan al Ministerio y obtienen respuesta. Para eso existe Zeolandia". A continuación, declara su defensa de los animales, "que no tienen voz ante la Administración", y añade que lo hace "desde los perros policía en condiciones precarias hasta colectivos veterinarios sin apoyo jurídico". Después, apuesta por el medio ambiente y el tercer punto resaltado lo constituyen los derechos humanos, de los que dice: "Usamos la ley para que los derechos no se queden en papel. Cuando hace falta, nos plantamos en el juzgado en nombre de la gente".

La junta directiva se presenta con la leyenda "quien manda aquí tiene cuatro patas" para decir: "Cargos reales, animales reales. La junta de una asociación inscrita en el Ministerio del Interior". Ese es el momento de Chispito, presidente, que "firma los escritos"; Chocolatina, vicepresidenta, que "mantiene la cabeza fría cuando el consejo se acalora"; Ladri, tesorero, "el rigor en las cuentas es cosa suya"; Bimbi, secretaria, que se encarga de que "todo quede bien registrado", y Oruga, "la única gata en una junta de perros".

Experiencia como acusación

Los primeros humanos que aparecen en el sitio web están bastante más abajo. Como presidenta figura la abogada Inmaculada Jaén y como asesor jurídico, el también abogado Alexis Aneas, quien ejerce la acusación popular en numerosas causas judiciales, como el caso Koldo, en nombre de la asociación Liberum.

Además de personarse en la causa en la que se investigará lo ocurrido en Ceuta, Zeolandia ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de Pedro Sánchez por una supuesta omisión deliberada de medidas de seguridad preventivas en Ceuta y por la ocultación de información para la seguridad de la población, lo que, según la asociación, hizo posible la entrada de más de 72.000 personas en la ciudad autónoma.

En una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso este diario, la Sala Tercera del alto tribunal da cinco días al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para que aporte "el expediente administrativo [...], acompañado de los informes que la autoridad recurrida considere procedentes" para dar respuesta al recurso de Zeolandia que, precisa, se tramitará conforme al procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona".

En la causa que ha abierto este lunes la jueza María Tardón en la Audiencia Nacional por lo sucedido en Ceuta, la dirección letrada de la acusación popular la ejercerá el partido Iustitia Europa, que fue el primero en denunciar lo sucedido en el tribunal especializado y con ello provocó la apertura de las diligencias. Alexis Aneas se define como fundador de esta formación en septiembre de 2023, en su perfil de Linkedin.