El Supremo suspende los efectos electorales de la 'ley de nietos' y emplaza a los consulados a acreditar que se desciende de exiliados

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha suspendido los efectos electorales vinculados a la denominada 'ley de nietos', atendiendo las medidas solicitada por Vox y Iustitia Europa para evitar un aumento del censo electoral y frustrar el voto a raíz de la concesión de la nacionalidad española para los descendientes españoles que viven en el extranjero.

No obstante, la suspensión no regirá para quienes los encargados de los registros consulares expidan certificación acreditativa de su condición de "nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles y que hubieran sufrido exilio.

La decisión supone paralizar las inscripciones en el citado censo -- aunque se pueda continuar su tramitación hasta dicho momento-- que fueron realizadas en cumplimiento de una Instrucción del Ministerio de Justicia de octubre de 2022 que otorgaba "presunción" de exiliado a todos los solicitantes, tal y como expuso el presidente de Iuistita Europa, Luis María Pardo, durante la vista celebrada este lunes en el alto tribunal. La citada Instrucción otorga condición de exiliado a todo aquel español que abandonó territorio nacional entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, Félix Bolaños, clausura la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López 'Lito'. / JUAN VEGA - EUROPA PRESS

Tanto el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, como la Junta Electoral Central, apoyadas por la Fiscalía del alto tribunal, habían rechazado la adopción de estas medida cautelares de suspensión durante una vista pública celebrada este lunes, argumentando, entre otras cosas, que se pretende afectar al derecho al voto de los ciudadanos.

Los recurrentes, por su parte, buscaban que el alto tribunal dejara en suspenso la ampliación del Censo Electoral de Residentes Ausentes en el extranjero(CERA) mientras estudia la cuestión de fondo, que es meramente formal: si la Junta Electoral Central incurrió en dejación de funciones al declararse no competente para pronunciarse sobre este asunto el pasado mes de julio. Y el alto tribunal ha accedido a sus pretensiones.

Aval a las tramitaciones

Concretamente, con respecto de las personas que ya hayan obtenido la nacionalidad española de origen en cumplimiento de la ley Memoria Democrática y aún no hayan sido inscritas en el CERA, el Supremo establece que "se continuará la tramitación del correspondiente expediente de inscripción hasta su finalización. Una vez finalizado dicho expediente, se suspenderá la inscripción en el citado censo", hasta que se dicte sentencia sobre el fondo.

Respecto de un segundo grupo, las personas que, habiendo obtenido la nacionalidad española en cumplimiento de esta ley y, hayan sido ya inscritas, también se suspenderán los efectos electorales de la inscripción en dicho Censo "para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse, hasta el dictado de la sentencia en este procedimiento.

Recado a los consulados

Sin embargo, la suspensión puede superarse cuando los encargados de los Registros Consulares "expidan certificación acreditativa de su condición de nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual y que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española", siempre que no se haya aplicados en sus casos la "presunción" de la Instrucción dictada por Justicia. Ello debe comenzar a hacerse "de inmediato", según ordena el Supremo.

El Supremo también obliga a Oficina del Censo Electoral, por conducto de la Junta Electoral Central que desglose los expedientes de inscripción censal que procedan de la directa aplicación de los supuestos de exilio que tramitó conforme a la ley y los iniciados al amparo de la Instrucción cuestionada por los recurrentes. Este desglose también deberán realizarlo los registros consulares.

Fachada del Tribunal Supremo, en Madrid (España). / Fernando Sánchez - Europa Press

Por otra parte, el Supremo mantiene lo ya resuelto por la Junta Electoral Central el pasado mes de julio con respecto a la elaboración por de un informe sobre las solicitudes en cada uno de los consulados, que los magistrados del Supremo también quieren conocer.