Última hora de Ceuta, en directo | La ministra de Educación abre el curso en Ceuta con seguridad privada en todos sus centros escolares

Tolón abre el curso en Ceuta con seguridad privada en todos sus centros escolares

La ministra de Educación, Milagros Tolón, preside este martes la apertura del curso escolar en Ceuta, una ciudad que vive con preocupación y con importantes medidas de seguridad el regreso a las aulas de casi 13.000 alumnos, tras la llegada a finales de julio de decenas de miles de personas desde Marruecos.

Un total de 12.870 alumnos tienen previsto regresar a las aulas: 1.998 alumnos de infantil, 5.337 de primaria, 4.501 de secundaria y 1.034 de bachillerato afrontan el regreso a los trece centros públicos (CEIP) de la ciudad, los seis colegios públicos-concertados y los seis institutos.

Todos ellos reanudan la actividad lectiva en medio de la crisis que afecta a la ciudad autónoma por la presencia de unos 9.000 migrantes -según los datos ofrecidos a EFE por el Gobierno ceutí- que quedan repartidos por la ciudad.