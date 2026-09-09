PP y Vox se enzarzan por la paternidad del recurso que suspende la 'ley de nietos'

Las medidas cautelares adoptadas este martes por el Tribunal Supremo (TS) sobre la llamada 'ley de nietos', como se conoce la disposición de la ley de memoria democrática que afecta a los descendientes de exiliados españoles, han provocado un grito de euforia en la derecha, y al mismo tiempo otro enfrentamiento entre el Partido Popular (PP) y Vox. Ambas formaciones sacaron pecho de la suspensión que el Alto tribunal hace de los efectos electores de esa norma, básicamente la concesión del derecho a voto (el que conlleva la nacionalidad española) para cerca de dos millones de personas que podrían acreditar su condición de descendientes (de ahí la denominación no oficial o coloquial de la norma) de exiliados de la Guerra Civil o de la dictadura franquista.

En las redes sociales el presidente de Vox, Santiago Abascal, felicitó al jefe de la delegación de su partido en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, y a la senadora y coordinadora jurídica del partido, Marta Castro, quienes llevaron la voz cantante en el recurso a la norma, que también presentó Iustitia Europa. Para el líder de Vox, ambos dirigentes habrían prestado un "gigantesco servicio a España y al sistema democrático". Casi a la vez, y compartiendo una de las noticias periodísticas sobre la resolución del TS, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sintetizó: "Teníamos razón".

Acompañando el mensaje de su jefe de filas, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, afirmó en X: "El Tribunal Supremo da la razón a Feijóo". La reacción de Buxadé en la misma red social no se hizo esperar, sobre todo por compartir Bravo en su perfil una foto de la resolución judicial, que incluso parecía la misma captura de pantalla que la compartida por el eurodiputado de Vox. Otros dirigentes de la extrema derecha se sumaron al ataque a Bravo, en términos muy duros. El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, le espetó: "Qué vergüenza, Juan, si estáis silbando. No tienes ningún pudor criatura". La diputada nacional María de Meer fue aún más lejos contra su compañero del PP en la Cámara Baja: "No seas sinvergüenza, Juan".

Elogio del PP a Iusticia Europa

En otro mensaje con tintes justificatorios, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, elogió el "buen y fundado recurso" de Iusticia Europa y justificó que "una vez planteado y abierta esta vía no hacía necesario que el PP la complementase", señaló sin mencionar en momento alguno a Vox.

La batalla y en el enzarzamiento entre las dos formaciones, que justo este año han vuelto a ser socios en hasta cuatro gobiernos autonómicos de coalición, los de la citada Extremadura, además de Aragón, Castilla y León y Andalucía, se libró en las redes sociales, pero también de manera más soterrada. Unos y otros comunicaron a los medios de una forma u otra su influencia o 'paternidad' de la paralización del TS sobre el derecho al voto para esos descendientes de exiliados, que deberá resolverse en un auto definitivo y con la que el Gobierno de Pedro Sánchez ya manifestó su disconformidad. El PP recordó el largo camino de oposición política de Feijóo ante esa 'ley de nietos', incluso los recursos presentados en su día ante el Tribunal Constitucional (TC), así como el compromiso expresado en varias ocasiones por Feijóo de "derogar" la propia ley de memoria democrática si llega a la Moncloa.

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Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, sintetizó la posición de su partido lanzando un dardo velado al PP: "Unos se limitaron a avisarlo y otros hemos logrado detener el objetivo de Pedro Sánchez de perpetrar un golpe en las próximas elecciones generales a través de la adulteración del censo".