Sánchez apunta a la amnistía como origen de las “discrepancias” con el Supremo tras paralizar la ley de nietos

Pedro Sánchez ha confrontado con el auto del Tribunal Supremo sobre la llamada 'ley de nietos', remarcando que el Gobierno respeta pero no comparte su decisión. El Alto Tribunal ha suspendido los derechos electorales de los descendientes de exiliados, frente a lo que el jefe del Ejecutivo urgió a resolver definitivamente lo antes posibles alertando de que están en juego los derechos electorales de estas personas. Durante una entrevista en 'TVE' esta mañana, Sánchez reconoció "discrepancias" con el Alto Tribunal, llegando a situar indirectamente el origen de este choque en la ley de amnistía.

"En la lectura de algunas leyes que el Parlamento viene aprobando", se remontó para mencionar la medida de gracia y poner en valor que, en contra de las trabas del Supremo, ha sido avalada por todas las instancias europeas y facilitado la convivencia en Catalunya. Sobre este auto en concreto, el jefe del Ejecutivo incluso deslizó su asociación con el hecho de que "hay una corriente de fondo de cuestionamiento por parte de la ultraderecha y la derecha, cada vez más ultra, de los regímenes democráticos y bulos a favor de supuestos pucherazos".

Desde la defensa de que puedan votar los descendientes de quienes se vieron obligados a exiliarse, recriminó los discursos de la oposición sobre supuestos pucherazos electorales para recordar que en las pasadas elecciones el PP ganó en el voto exterior. Concretamente, el recuento del voto CERA modificó un escaño, que pasó del PSOE a manos de los populares.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Alberto Núñez Feijóo se apoyó en el auto del Supremo para asegurar que demostraría la intención del Gobierno de "manipular el censo", algo que según vaticinó, "tampoco le va a salir bien". En su réplica, Sánchez acusó al Partido Popular (PP) y Vox de tratar de "cercenar el derecho al voto" de las personas que obtienen la nacionalidad española gracias a esa norma.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ya llamó tras conocerse el auto a resolver “cuanto antes” el fondo de la cuestión o, en cualquier caso, “antes de los procesos electorales en 2027”. Las municipales y autonómicas se celebrarán en mayo, mientras que Sánchez mantiene en el aire la fecha de las generales, sin descartarse que puedan adelantarse a finales del primer trimestre o completar la legislatura hasta julio.

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“Estamos hablando del derecho a voto y privar a miles de españoles del derecho a voto tiene que ser con una resolución de fondo, con todos los argumentos que puedan justificar una decisión de esa envergadura”, apuntó Bolaños en declaraciones a los medios en los pasillos del Senado. “Es urgente que el Supremo le dé prioridad”, insistió para justificar que “afecta a lo más sagrado en democracia, el derecho a voto”.