Debate sobre el estado de la región
Ayuso arremete contra Sánchez por Ceuta: "Tenemos un presidente aislado y chantajeado"
La presidenta madrileña acusa al jefe del Ejecutivo de "traidor" y advierte del "recorrido judicial" que puede seguir a la desclasificación de los papeles del CNI
Víctor Rodríguez
Desde el minuto uno. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arrancado su intervención en la primera jornada del oficialmente llamado Debate sobre la Orientación Política General del Consejo de Gobierno de Madrid y más comúnmente conocido como Debate sobre el Estado de la Región, mirando a lo que ha calificado de "invasión" de Ceuta y arremetiendo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
"La invasión a Ceuta atenta contra nuestra soberanía y nuestros intereses como nación ante el abandono deliberado de su integridad territorial por parte del Gobierno", ha asegurado antes de definir a Sánchez como "un presidente ausente y chantajeado por intereses inconfesables". Ayuso se ha agarrado a la respuesta del presidente del Gobierno ayer a Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados, "yo seré un perro, pero no tengo amo", para darle la vuelta. "El que se llama a sí mismo perro, sí tiene dueño, como todos los perros que duermen en un palacio", ha enunciado desde la tribuna de la cámara de Vallecas.
Ayuso ha asegurado que la desclasificación de documentos del CNI inculpan "directamente" al presidente por inacción ante "el aviso de invasión" de Marruecos. "Ya veremos el recorrido judicial que tiene esto y cómo se puede defender que pudiendo evitar esta tragedia premeditadamente dejaran que tanto daño se produjera", ha enfatizado antes de tildar de "traidores" a los miembros del Ejecutivo.
Fuente: El Periódico de España
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