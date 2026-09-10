Fernando Clavijo: "Tenemos que dejar encarriladas la vivienda, la financiación y el marco de la UE en lo que queda de legislatura"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, 55 años, afronta el último curso de su segunda legislatura -no consecutiva- con varias prioridades aún pendientes: vivienda, financiación autonómica, el nuevo marco financiero europeo o el reto demográfico. El también secretario general de Coalición Canaria (CC) aspira a lograr un tercer mandato al frente de la Presidencia tras la elecciones de mayo de 2027.

-Comienza el último curso político antes de que Canarias vuelva a las urnas en mayo. ¿Qué cree que le queda por hacer a este Gobierno para poder decir, cuando termine el mandato, que ha cumplido?

-A Canarias le quedan muchísimas cosas por hacer. En un contexto internacional tan complicado, creo que el saldo que vamos a poder arrojar es positivo. Estamos mejor en sanidad, en dependencia, en discapacidad, en empleo... Es cierto que en vivienda, aunque hemos hecho cosas, no hemos conseguido avanzar todo lo que nos hubiese gustado. Y también es cierto que, a pesar de que se hayan subido los salarios, la inflación al final sigue haciendo que las familias pierdan poder adquisitivo y que tengan dificultades para llegar a final de mes. Pero creo que hemos mejorado los indicadores y lo que hemos hecho es preparar a Canarias para afrontar tiempos convulsos.

"Creo que arrojamos un saldo positivo en dependencia, en discapacidad, en sanidad o en empleo"

-Si tuviera que elegir tres asuntos que tienen que quedar encarrilados antes de terminar la legislatura, ¿cuáles serían?

-El marco financiero plurianual de la Unión Europea, la vivienda y, por supuesto, la financiación autonómica para los servicios públicos básicos. Eso es lo que hay que dejar encarrilado antes de que acabe la legislatura.

Límites a la compra de viviendas por extranjeros

-¿Cómo los piensa dejar encarrilados?

-En vivienda tenemos un problema gordo. Hemos tomado muchas medidas, pero desde que se adoptan hasta que se construye una vivienda pueden pasar tres o cuatro años, porque intervienen muchos agentes, no solo el Gobierno de Canarias. Lo que sí hemos hecho es cambiar la tendencia, facilitando el acceso de los jóvenes, transformando jurídicamente el suelo, subiendo los módulos de protección oficial y agilizando las licencias. Hemos pasado de unas 1.000 viviendas a más de 4.000, aunque necesitamos 20.000. Y nos gustaría dejar encaminada en Europa la vía para poder limitar la compra de viviendas a extranjeros. Y eso vamos a batallarlo.

-Hablando de Europa, otra cuestión central para usted es el nuevo marco europeo de financiación, que amenaza a Canarias.

-Preocupa muchísimo, porque ahora mismo tenemos un apagón informativo del Gobierno de España, que es quien negocia, y tenemos tres riesgos. Primero, el cambio de prioridades, que podría poner en peligro el Posei y los fondos agrícolas. Segundo, que esos fondos se entreguen al Estado miembro para que los distribuya como quiera, bajo el pretexto de la simplificación administrativa, porque ya sabemos que ahí siempre pierde Canarias. Y tercero, que la redefinición de las prioridades deje sin fondos a las políticas RUP históricas de la Unión Europea. Por eso estamos peleando para que haya una ficha financiera específica para las RUP y para que podamos relacionarnos directamente con Europa y no a través del Estado.

"Es muy importante que hayamos logrado desvincular el REF del sistema de financiación"

-La financiación ha dado un paso adelante, pero solo con el apoyo de Cataluña y Canarias, y trece comunidades en contra, 11 del PP y dos del PSOE. ¿Cómo lo valora?

-El acuerdo alcanzado es muy positivo para Canarias y nos deja, en el caso de que no salga en su trámite en el Congreso, en una muy buena posición de salida, en el sentido de que el próximo Gobierno, que podría ser de PP y Vox, pretenda negociar otro sistema. Hemos hecho lo correcto, que es poner a Canarias por encima de cualquier otra cosa. Además, es muy importante que hayamos logrado desvincular el Régimen Económico y Fiscal (REF) del sistema de financiación autonómica y que se deje por escrito, y luego subimos de los 611 millones iniciales a 1.337 millones de euros anuales para servicios esenciales.

-Aunque usted dice que es una decisión del Gobierno canario en su conjunto, Matilde Asián, su consejera de Hacienda (PP), no acudió al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

-Pero fue Nieves Lady Barreto, que también es consejera del Gobierno (CC). No hay ninguna diferencia de criterios. De hecho, en la negociación, el equipo de Hacienda es quien ha llevado el peso. Hay una diferencia política y, evidentemente, el Partido Popular a nivel estatal está en contra de este sistema de financiación, pero el Gobierno de Canarias acordó que, si se cumplían esos criterios, el sistema era bueno para Canarias y se apoyaba.

Estoy contento con la solidez, la estabilidad y la solvencia del Gobierno de Canarias. Yo solo puedo hablar bien de los socios de gobierno y del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez [presidente del PP en las Islas], que en momentos complicados, por ejemplo con el pacto migratorio en Canarias, supo estar a la altura de un acuerdo político.

-¿Le pedirá a sus socios del Gobierno, es decir, a los diputados del PP de Canarias, que voten a favor del nuevo sistema de financiación en el Congreso?

-Eso se lo tendrá que pedir el Gobierno de España, que es el que tiene que articular la mayoría en el Congreso convenciendo, entre otros, a Junts. Yo puedo responder del voto de Cristina Valido como Coalición Canaria, que lo va a apoyar, y espero que el nuevo sistema salga en el Congreso por el bien de Canarias.

-¿Ese apoyo al sistema de financiación se extenderá a los posibles Presupuestos del Estado?

-Son cosas distintas. Creo que es más fácil incluso que salga el sistema de financiación que el Presupuesto. Si se presentan los Presupuestos, se analizarán y veremos lo que hacemos. Sería bueno que hubiera Presupuestos estatales porque da estabilidad y permite una gestión mucho más ágil y eficaz. La situación que estamos viviendo en el país es absolutamente anómala, inédita en la historia, y es que llevamos prácticamente cuatro años sin unos Presupuestos del Estado.

«El ‘decreto Canarias’ no es el que queríamos, pero vamos a seguir peleando: el partido no acaba hasta que el árbitro pita el final"

-El ‘decreto Canarias’ que va el martes al Consejo de Ministros se ha ‘desinflado’...

-Pero eso es mejor que nada, ¿no? O sea, vamos a poder resolver los asuntos de La Palma que estaban pendientes y vamos a poder disponer del superávit para invertirlo en los canarios y las canarias, que es una reivindicación histórica. Nos hubiese gustado amarrar la prolongación del convenio de carreteras, los 20 millones de obras hidráulicas, los 42 millones del plan de empleo, los 30 millones para la pobreza, los 40 millones de infraestructura educativa...

Todas aquellas cuestiones que teníamos en la ‘agenda canaria’ y que nos hubiese gustado dejar atadas en un decreto ley a falta de Presupuestos. No ha sido posible, pero es mejor que nada, aunque aún hay tiempo de aquí a final de legislatura. Hasta que el árbitro no toque el silbato, no se acaba el partido.

Traspasos en la gestión de los aeropuertos

-¿Qué esperan conseguir en la cogestión de los aeropuertos, en la negociación que están llevando a cabo con el Estado?

-Aspiramos a no ser meros espectadores de lo que quiera hacer Aena en nuestros aeropuertos, porque son infraestructuras estratégicas. Queremos poder opinar en aspectos como la política de tasas, la política de inversiones o en los nombramientos de los directivos.

-¿Cuáles son los retos centrales para el próximo Gobierno?

-Hay muchos retos. Está el reto de la vivienda, uno de los principales; está el reto de las carreteras y la movilidad, la sostenibilidad de los servicios públicos básicos esenciales, y está el reto demográfico, porque no podemos seguir creciendo a razón de 15.000 o 20.000 ciudadanos al año y estamos trabajando en medidas, además del reto de la migración. Pero lo importante es que estemos preparados para afrontarlos, y para eso se requieren gobiernos estables, solvencia y unidad.

-Usted ya está presentando en las islas su candidatura a la Presidencia y es manifiesto que no tendrá rival dentro de CC. Además, se está fraguando una unidad nacionalista con un nuevo socio, Primero Canarias. ¿Qué expectativas tiene ante ese nuevo escenario electoral?

-Nosotros tenemos que cerrar las alianzas, pero creo que es una buena noticia que los nacionalistas podamos hablar para unirnos y ser más fuertes de cara a defender a Canarias en el Congreso, que es lo que queremos para que Canarias sea escuchada. Si no nos necesitan, Canarias queda relegada.

«CC nunca estará ni apoyará un gobierno con Vox; otra cosa es que hablemos con quien gobierne»

-Se habla de un Gobierno PP-Vox en España. ¿CC apoyaría a Vox? ¿Y si lo necesita para el Gobierno canario?

Noticias relacionadas

-CC nunca apoyará ni estará en un Gobierno con Vox. Otra cosa es que, nos guste más o menos, tendremos que hablar con quien gobierne para resolver los problemas de los canarios.