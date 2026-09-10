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Crisis migratoria
Última hora de Ceuta, en directo | Sánchez asegura que "nadie podía anticipar" la crisis con la información disponible
El CNI avisó a Interior del riesgo de "asalto por valla y mar" horas antes con mensajes telefónicos y la Guardia Civil valoró la "connivencia de las autoridades marroquíes" en la entrada masiva
La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
El PP lleva hoy al Congreso su plan ante la crisis de Ceuta: reforzar frontera, agilizar expulsiones y más policías
El PP someterá este jueves a votación del Pleno del Congreso sus propuestas para afrontar la crisis de Ceuta, un plan que incluye fortalecer el perímetro fronterizo alargando el espigón del Tarajal, un refuerzo permanente de Policía y Guardia Civil y más funcionarios para agilizar las expulsiones de quienes llegaron en la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio. En la proposición no de ley, recogida por Europa Press, se plantea solucionar la crisis de Ceuta sobre la base de cuatro pilares: infraestructuras, medios humanos, tecnología y reformas legales.
Pedro Sánchez asegura que "nadie podía anticipar" la crisis migratoria de Ceuta con la información disponible
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles por la noche, sobre los avisos del CNI sobre Ceuta, que con la información que existía "nadie podía anticipar" la crisis migratoria, "ni en España, ni en la UE".
Juan José Fernández, Tono Calleja Flórez, Ángeles Vázquez, Cristina Gallardo, Iván Gil
La desclasificación de los papeles de Ceuta acentúa el choque interno en el Gobierno por los avisos del CNI
Cuando las diferencias entre Defensa e Interior parecían ir perdiendo temperatura y pasando a segundo plano, la desclasificación de los papeles de Ceuta ha avivado las brasas. El choque interno en el Gobierno a cuenta de lo que dijo y no dijo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) antes de la avalancha de Ceuta es ahora más descarnado, después de que se haya dado una situación completamente inédita: Moncloa ha desautorizado la interpretación que se desprende de lo que Moncloa misma ha desclasificado.
Juan José Fernández
La desclasificación de los papeles de Ceuta acentúa el choque interno en el Gobierno por los avisos del CNI
Cuando las diferencias entre Defensa e Interior parecían ir perdiendo temperatura y pasando a segundo plano, la desclasificación de los papeles de Ceuta ha avivado las brasas. El choque interno en el Gobierno a cuenta de lo que dijo y no dijo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) antes de la avalancha de Ceuta es ahora más descarnado, después de que se haya dado una situación completamente inédita: Moncloa ha desautorizado la interpretación que se desprende de lo que Moncloa misma ha desclasificado.
Sumar cree que los informes sobre Ceuta "evidencian" que las autoridades marroquíes "bajaron los brazos"
La co-coordinadora de Sumar Verónica Barbero ha afirmado que los informes sobre la entrada masiva de personas en Ceuta desclasificados este miércoles demuestran que las autoridades de Marruecos "bajaron los brazos" y ha instado a "repensar" las relaciones con Rabat.
En unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la dirigente de Sumar ha valorado la desclasificación como un "ejercicio de transparencia realizado por el Gobierno" y ha defendido que la lectura de los documentos "evidencia lo que llevamos diciendo desde el primer día: las autoridad marroquíes bajaron los brazos".
El delegado de Gobierno en Ceuta asegura que no tuvo conocimiento del aviso del CNI y que fue un "comunicación informal"
El delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha asegurado que no tuvo conocimiento de las alertas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la convocatoria en redes para entrar de forma masiva en la ciudad autónoma a finales de julio y que se trató de un "intercambio de comunicación informal" con un miembro de su gabinete.
Según se recoge en los documentos sobre la crisis migratoria desclasificados este miércoles, el CNI avisó a la Delegación del Gobierno en Ceuta de un "llamamiento" en redes sociales para llevar a cabo un "asalto por valla y mar" a la ciudad autónoma a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp el día 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes procedentes de Marruecos.
El PNV ve "preocupante" que el Gobierno no interpretara bien la información de Ceuta de los servicios de inteligencia
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, considera "preocupante" que el Gobierno no haya interpretado adecuadamente la información que les trasladaron los servicios de inteligencia sobre la posibilidad de que hubiera una entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, como finalmente sucedió los pasados 30 y 31 de julio.
Así lo ha puesto de manifiesto, en los pasillos de la Cámara Baja, preguntada por el contenido de los documentos declasificados este miércoles por el Gobierno de Pedro Sánchez sobre la crisis en la ciudad autónoma de Ceuta.
Aunque ha admitido que no ha podido leer todos los informes, Vaquero se cuestiona que el Gobierno no supiera interpretar lo que los servicios de inteligencia españoles le estaban comunicado acerca de lo que podía ocurrir.
Vox dice que los informes sobre Ceuta desclasificados demuestran la "mentira criminal" y la "traición" de Sánchez
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, considera que los informes sobre Ceuta desclasificados por el Gobierno evidencian que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) cumplió con su obligación al alertar al Gobierno de una posible entrada masiva en la ciudad autónoma y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha incurrido en una "mentira criminal" y merece ser juzgado por "traición".
En declaraciones en el Congreso, la dirigente de Vox ha hecho hincapié en que la información conocida este martes deja claro que el Gobierno no ha hecho más que "mentir" sobre todo lo relacionado con esta crisis, al haber mantenido que no recibió avisos sobre la posibilidad de que ocurriera lo que aconteció los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
Rufián (ERC) dice que los informes desclasificados corroboran que el CNI "va en contra del Gobierno"
El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, considera que los informes desclasificados por el Gobierno sobre la crisis en Ceuta constata que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) "va en contra" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Así ha respondido en los pasillos de la Cámara Baja preguntado sobre si esos informes corroboran la tesis de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de que el CNI sí había detectado y comunicado previamente movimientos que podían desembocar en una entrada masiva en Ceuta.
Vox exige activar el 102 de la Constitución para juzgar a Sánchez por traición
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha exigido este miércoles a los diputados que permitan la activación del artículo 102 de la Constitución para que el Tribunal Supremo pueda juzgar al Gobierno de Pedro Sánchez por "traición" después de la publicación de 40 documentos sobre la crisis de Ceuta.
En declaraciones en la Cámara, Millán ha insistido en que los informes desclasificados "no revelan ninguna sorpresa" y acreditan lo que ya se sabía: "Vuelven a mentir, es una mentira criminal y un acto de traición".
A la vista de los informes, la dirigente de Vox ha señalado que el CNI cumplió con su obligación, advirtiendo al Ejecutivo de lo que iba a suceder.
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