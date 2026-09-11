El PP confía en que nuevos documentos acorralen al Gobierno por los avisos del CNI

El Partido Popular (PP) no tiene razones para aminorar ni un ápice la marcha en su ofensiva política contra el Gobierno por la crisis de Ceuta. El último episodio de la misma, tras la publicación por parte del Ejecutivo de una serie de documentos hasta el momento secretos acerca de lo ocurrido antes y después de la avalancha migratoria sobre la ciudad autónoma de los últimos días de julio, ratifica a los de Alberto Núñez Feijóo en su estrategia. Los populares no dudaron en mostrar su estupor por lo que consideran un "bochorno" al ver al Ejecutivo "sembrar" desconfianza sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como dijo en diversas entrevistas el portavoz del Comité de Dirección del primer partido de la oposición, Borja Sémper. “No hay más que ver la prensa internacional hoy [por el jueves], el bochorno que estamos proyectando, la desconfianza sobre nuestro servicio de información provocado y proyectado por el propio Gobierno", afirmó el dirigente donostiarra en Radio Nacional de España (RNE).

Todo después de que el propio Gobierno, incluso el mismo Pedro Sánchez en su perfil de las redes sociales, se viese obligado el miércoles por la noche a explicar esos documentos, después de que los titulares periodísticos más repetidos aludiesen a los avisos dados por los servicios de inteligencia; los mismos que negó, por ejemplo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Una reacción que en Génova interpretan como prueba fehaciente de la "debilidad" del Gobierno y de su relato sobre la crisis de Ceuta.

Pero además de seguir incidiendo en la crítica política, y de reclamar una y otra vez una sesión especial de la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados para que comparezca la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, el PP lleva tiempo personado en la causa abierta en la Audiencia Nacional y que instruye la juez María Tardón, en la que ya ha aparecido un informe policial, desvelado por 'El Español', que señalaba la existencia de agentes de la gendarmería marroquí entre quienes cruzaron desde Castillejos a Ceuta en los últimos días de julio. De ahí confían los conservadores que terminen saliendo nuevos documentos que acorralen aún más a Moncloa por los avisos del CNI. Ya el martes, el mismo día que el Consejo de Ministros desclasificó los documentos de marras, Feijóo alertó en una entrevista en Antena 3 que esos textos, que aún no se conocían, aparecerían "incompletos".

Esto último es lo que la causa judicial abierta permitirá corregir, según estiman los populares. Ya a partir de ahí, al conocerse otros informes menos "recortados", por seguir con la expresión de Feijóo, es cuando para el PP la gestión de la crisis del Ejecutivo podría quedar no solo más en entredicho desde el punto de vista político, sino también jurídicamente. Ya en el debate monográfico en el Congreso de los Diputados sobre Ceuta del pasado 3 de septiembre, Feijóo le espetó a Sánchez que todo podría terminar en manos del Tribunal Supremo (TS) e insinuó claramente, dirigiéndose a la bancada azul gubernamental, que podría ser el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el imputado, aunque el PP tampoco descarta que pueda afectar a otros cargos de la administración, incluso en niveles algo más bajos que el del Consejo de Ministros.

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Por lo demás, la coordinación entre Génova y el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, sigue inalterable, así como la presencia sobre el terreno de la cúpula popular, cuyos vicesecretarios no han dejado de visitar Ceuta desde el pasado agosto. Este viernes estará en la ciudad autónoma el vicesecretario de Igualdad y Educación, Jaime de Los Santos, para explorar las condiciones en las que se ha iniciado el curso escolar para los niños ceutíes.