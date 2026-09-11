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Crisis en Ceuta

El PP contesta a los ataques de Marruecos y le culpa de la crisis de Ceuta por "acción u omisión"

El Partido Popular responde a las acusaciones de Rabat subrayando que la defensa de la integridad territorial española y la seguridad de los ciudadanos son una prioridad irrenunciable

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. / Alberto Ortega - Europa Press

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Mariano Alonso Freire

Madrid

El Partido Popular (PP) contestó este viernes mediante un comunicado formal a las acusaciones de Marruecos lanzadas a través de su ministerio de Asuntos Exteriores, que culpó al primer partido de la oposición en España de convertir la crisis de Ceuta en un "fondo de comercio electoral". Los de Alberto Núñez Feijóo reiteran negro sobre blanco que el régimen de Rabat "es responsable de lo ocurrido por acción u omisión".

El comunicado, de dos folios de extensión, comienza advirtiendo al reino de Mohamed VI que para los populares "la defensa de los intereses generales de la Nación, de la integridad de nuestras fronteras y de la seguridad de los españoles constituye una prioridad irrenunciable". Y concluye: "Las ejerceremos siempre con firmeza, dentro del Estado de derecho y con independencia de cualquier circunstancia. Nada está por encima de la defensa de España".

En el último párrafo, los conservadores manifiestan su "voluntad de mantener una relación leal y estable con el Reino de Marruecos, convencidos de que ambos países están llamados a mantenerla en beneficio de sus ciudadanos". Aunque matizan que esa relación "solo puede asentarse sobre principios innegociables de respeto mutuo, lealtad institucional, transparencia, reciprocidad y pleno respeto a la soberanía de ambos Estados. Ceuta y Melilla son España", concluye el PP.

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Fuente: El Periódico

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