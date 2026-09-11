Rego desvela que Marruecos no facilita el retorno de menores ni cuando el niño y la familia quieren la reagrupación

La Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reprochado a Marruecos la "falta de acción y respuesta" para favorecer el regreso de los menores migrantes no acompañados y ha confirmado la salida de las primeras cinco niñas de Ceuta que serán acogidas en Navarra.

"Tengo la anécdota de un niño que quería volver con su familia, estoy hablando de antes del día 30 de julio, la familia quería acoger a su niño y no fue posible por la falta de respuesta y falta de acción de Marruecos", ha indicado Rego en una entrevista en TVE recogida por Europa Press en la que ha recordado que Fiscalía tiene abiertos 600 expedientes de procesos anteriores a la entrada masiva a los que Rabat "no da respuesta".

Las declaraciones de Rego se producen después del comunicado de Marruecos que afea al Gobierno de España que no devuelva a los menores no acompañados ni expulse a los migrantes que entraron de forma ilegal.

La titular de Infancia y Juventud ha garantizado que el procedimiento para la filiación y devolución de los menores "tiene garantías jurídicas y de derecho", pero "es imprescindible que responda el país de origen".

La ministra ha explicado que el tiempo de resolución de expedientes es "como mínimo de meses", pero ha asegurado que los plazos "dependen mucho de la elaboración previa, pero sobre todo de la respuesta del país de origen".

Por ello, ha insistido en la importancia de trasladar a los menores a la península porque "Ceuta es un territorio limitado, que está muy tensionado y estos procedimientos se pueden seguir exactamente con las mismas garantías y de la misma manera en cualquier punto, porque el ordenamiento jurídico es exactamente el mismo en una comunidad autónoma peninsular que en Ceuta para hacer una reagrupación familiar o un proceso de acogida". Según la ministra, en la ciudad autónoma actualmente hay unos 2.000 menores extranjeros no acompañados.

La ministra no ha concretado tampoco el número de niños que podrían volver a Marruecos con sus familias, pero ha asegurado que son "minoritarios". "No siempre la estructura familiar existe, no siempre hay familia de retorno y en el caso de las niñas estamos viendo que huyen de situaciones terribles, de matrimonios forzados", ha indicado.

Precisamente, sobre el traslado de las niñas a la península, ha aludido al próximo envío de cinco menores a Navarra fruto de un acuerdo bilateral entre comunidades autónomas. "Esto es muy buena noticia porque ahora de lo que se trata es de buscar fórmula para que estos traslados se hagan con la máxima diligencia y esto es por el interés de las niñas, para preservar sus derechos, pero también por la gente de Ceuta".

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Lo que no ha concretado es si están previstos nuevos traslados y ha apelado a la "solidaridad de los territorios" y concretamente al Partido Popular "porque gobierna en muchas comunidades autónomas". "Más allá de estar tensionando las costuras de la convivencia con discursos de odio, al Partido Popular le toca hablar de las soluciones", ha indicado la titular de Infancia que ha instado a "arrimar el hombro".