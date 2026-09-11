Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerte Artur HerasCaso AzudCuñado Rita BarberàPeter LimEl tiempo en ValenciaMundial 2030 MarruecosHuevos Mercadona
instagramlinkedin

Aniversario de los ataques terroristas

El Rey asiste este viernes en la Base de Rota a los actos por el 25 aniversario del 11-S en Estados Unidos

La Base Naval conmemora tradicionalmente el aniversario de los ataques terroristas mediante actos solemnes de homenaje organizados por el personal militar de la Armada y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos

El rey Felipe VI durante una visita a Rota.

El rey Felipe VI durante una visita a Rota. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Cádiz

El rey Felipe VI va a asistir este viernes al homenaje de militares de España y Estados Unidos a las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, de los que se cumplen ahora 25 años, y que tendrá lugar en la Base Naval de Rota (Cádiz).

Como ha indicado Casa Real, la Base Naval conmemora tradicionalmente el aniversario de los ataques terroristas del 11-S mediante actos solemnes de homenaje organizados de forma conjunta por el personal militar de la Armada y de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos destinadas en el enclave.

Durante esta misma jornada, el monarca también inaugurará el Centro Cultural y Museo Municipal de Rota 'Base Forum', en el que se narra la evolución de esta localidad como enclave defensivo desde el siglo XVIII hasta la actualidad, así como el impacto y la transformación experimentada tras la implantación de la Base y los más de 60 años de presencia norteamericana.

El espacio que inaugurará Felipe VI se sitúa en las antiguas naves municipales situadas en la avenida de la Diputación y alberga piezas de gran volumen como aeronaves militares, un helicóptero o un camión de bomberos, junto a otros elementos que contribuyen a convertir la visita en una experiencia divulgativa, atractiva y cercana. Cuenta con alrededor de 2.300 metros cuadrados de superficie museística, además de espacios destinados a exposiciones temporales, actividades culturales y otros eventos.

Noticias relacionadas y más

Uno de los principales valores de Base Forum es su capacidad para mostrar la historia compartida construida durante estas décadas entre los roteños, la Armada y las miles de familias estadounidenses que han vivido y siguen viviendo en la localidad. Una convivencia que ha trascendido el ámbito institucional para formar parte de la vida cotidiana de Rota y que se refleja en sus calles, comercios, escuelas, tradiciones y relaciones sociales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pasado desconocido del padre de Rita Barberá: dos años en tres prisiones diferentes
  2. Tormentas, granizo y rachas de viento muy fuertes: la Aemet activa el aviso naranja en la Comunitat Valenciana
  3. La Generalitat alerta por las fuertes lluvias en Valencia: pide retirar coches de zonas inundables y no cruzar barrancos
  4. Aemet activa avisos por fuertes lluvias y tormentas en Valencia este miércoles
  5. De Benítez, Valverde y Arrasate a Motta, Palladino y Tudor: así está el mercado de entrenadores libres por si el Valencia CF prescinde de Carlos Corberán
  6. El hombre asesinado por su hijastro residía desde hace una década en San Isidro
  7. Un investigado en el caso Azud pide el archivo por prescripción y no demostrar el supuesto amaño de un contrato
  8. La JCF anuncia el cambio de una candidata a fallera mayor

El Rey asiste este viernes en la Base de Rota a los actos por el 25 aniversario del 11-S en Estados Unidos

El Rey asiste este viernes en la Base de Rota a los actos por el 25 aniversario del 11-S en Estados Unidos

Alberto Gregori, entrenador del CF Gandia: "El ascenso nos da confianza, pero también nos obliga a demostrar que merecemos estar en la Lliga Comunitat"

Alberto Gregori, entrenador del CF Gandia: "El ascenso nos da confianza, pero también nos obliga a demostrar que merecemos estar en la Lliga Comunitat"

"El Puerto de Hierro": Así es la nueva carrera ciclista que recorrerá el corazón industrial de Sagunt

"El Puerto de Hierro": Así es la nueva carrera ciclista que recorrerá el corazón industrial de Sagunt

Miss Teen, educación, solidaridad, moda sostenible y Fallas, en Revista de Sociedad

Miss Teen, educación, solidaridad, moda sostenible y Fallas, en Revista de Sociedad

Un accidente en la Pista de Silla dificulta la salida de València

Un accidente en la Pista de Silla dificulta la salida de València

Varios muertos al volcar un autobús turístico con casi 50 pasajeros en el este de Suiza

Varios muertos al volcar un autobús turístico con casi 50 pasajeros en el este de Suiza

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, viernes 11 de septiembre

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, viernes 11 de septiembre

El tiempo en Gandia: previsión meteorológica para hoy, viernes 11 de septiembre

El tiempo en Gandia: previsión meteorológica para hoy, viernes 11 de septiembre
Tracking Pixel Contents