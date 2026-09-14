La falta de medios frustra el primer expediente de deportación masiva tras el Pacto Europeo de Migración y Asilo

Falta de medios, de preparación y de previsión. El fracaso del primer expediente masivo de deportación tramitado en Canarias tras la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) evidencia que la aplicación de la nueva normativa «necesitaba una preparación» que no se ha llevado a cabo. Así lo explica el doctor en Derecho Lucas Pérez después de que las 82 personas migrantes que llegaron a El Hierrotras la entrada en vigor del PEMA, el pasado 12 de junio, hayan quedado finalmente en libertad al no poder ejecutarse su repatriación a Senegal. Todos eran ciudadanos senegaleses y, tras su llegada a la Isla, fueron trasladados a Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) con el objetivo de gestionar su devolución a Dakar dentro del plazo máximo de 60 días que puede prolongarse el internamiento. Agotado ese periodo sin que la repatriación pudiera llevarse a cabo, el grupo ha quedado en libertad, aunque permanece en situación irregular en España. Los 82 formaban parte del cayuco que llegó a El Hierro el 23 de junio con 119 ocupantes.

La aplicación de la nueva normativa ha generado críticas entre las organizaciones sociales, que cuestionan su carácter restrictivo y el mayor peso que concede a la aceleración de los procedimientos fronterizos y de retorno. Es precisamente esta apuesta por agilizar las devoluciones la que adquiere especial relevancia en este caso, al poner a prueba la capacidad del nuevo marco europeo para ejecutar, dentro de los plazos previstos, los procedimientos de retorno que contempla.

La protección internacional

Tras quedar en libertad, las 82 personas han solicitado protección internacional, lo que impide que puedan ser nuevamente detenidas o que se intente tramitar su repatriación mientras sus expedientes permanezcan pendientes de resolución. En caso de que finalmente se deniegue el asilo, las personas migrantes - con la excepción de los menores - no podrán permanecer en territorio europeo. "Lo que ha ocurrido es el ejemplo de que el Gobierno de España no ha planificado de manera adecuada la nueva situación tras la entrada en vigor del PEMA", critica la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado.

Los plazos que establece la normativa europea se acortan y obligan al Estado a acelerar unos procedimientos que, al menos en este primer expediente, se ha evidenciado las dificultades para asumirlos. "Pone de manifiesto la falta de recursos, tanto humanos como económicos y de infraestructuras, por parte del Estado ante un problema que no es nuevo y que sigue afectando a Canarias", apunta la consejera.

La falta de medios

Y es precisamente la falta de recursos la que hace prever que los próximos expedientes tampoco puedan ajustarse a los plazos que establece la normativa europea. El Pacto establece un procedimiento acelerado en frontera para gestionar las solicitudes de protección internacional que debe resolverse en un plazo de hasta 12 semanas. Sin embargo, «una cosa es escribir una cosa en un papel y otra cosa es conseguir los procedimientos en España», subraya Pérez, en referencia a unos trámites que, en la práctica, pueden llegar a prolongarse durante un año. Sin un refuerzo de los medios disponibles, «es imposible hacer un procedimiento en frontera de 12 semanas», sostiene.

A todo ello se suman las reformas legislativas que el Gobierno central debería haber desarrollado para adaptar el ordenamiento español. El Ejecutivo aprobó a finales de agosto un proyecto de modificación de la ley de asilo, dos meses después de la entrada en vigor de la norma. «Lo que habría que hacer es una previsión legislativa, negociarlo con calma y ver cómo se tiene que aplicar el pacto», sostiene Pérez, que considera necesario haber anticipado los cambios que requería la aplicación de la nueva normativa.

Mientras el Pacto Europeo de Migración y Asilo contempla un procedimiento fronterizo de hasta 12 semanas, la legislación española limita a 60 días el tiempo máximo de internamiento en un CIE y establece que este solo puede acordarse cuando existe una previsión de devolución. Ante dos marcos regulatorios y cuando están en juego derechos fundamentales como la libertad personal, debe aplicarse siempre la opción menos restrictiva. "Por eso los migrantes salen del CIE una vez alcanzados los 60 días de internamiento", explica Pérez. El internamiento administrativo constituye, explica, una medida excepcional que no puede aplicarse de forma extensiva.