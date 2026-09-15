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Los debates sobre la crisis de Ceuta centrarán este martes los plenos del Congreso y del Senado

Las formaciones políticas de la oposición presentan en el Congreso y el Senado múltiples propuestas para abordar la gestión gubernamental de la crisis de seguridad y migración en Ceuta

Los debates sobre la crisis de Ceuta centrarán este martes los plenos del Congreso y del Senado.

Los debates sobre la crisis de Ceuta centrarán este martes los plenos del Congreso y del Senado.

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EFE

Madrid

Los debates de varias mociones sobre la crisis de Ceuta centrarán este martes los plenos parlamentarios que comienzan este martes tanto en el Congreso como en el Senado, promovidos por el PP y Vox.

En el Congreso, el pleno de hoy se inicia a las 15:00 horas con el debate de una proposición de Vox para reformar la ley de defensa nacional e incluir la lucha contra la inmigración ilegal entre las operaciones de las Fuerzas Armadas.

Otro debate esta tarde en el Congreso será el de una proposición no de ley en la que Vox pide que se rechace un reparto de menores migrantes de Ceuta a las comunidades autónomas. Le seguirán los de sendas mociones consecuencia de interpelación urgente: una de Vox sobre la inseguridad en Ceuta y otra del PP asimismo referida a "la crisis que atraviesa la ciudad autónoma".

En el Senado habrá este martes un pleno de jornada única, que se iniciará a las 11:00 horas con los debates de tres mociones, las tres propuestas por el PP, que tiene mayoría en la cámara, y las tres sobre Ceuta: sobre el supuesto aumento de agresiones sexuales en la ciudad autónoma, la crisis de seguridad nacional y la situación sanitaria.

A las 16:00 horas, en la sesión de control, Alicia García preguntará "qué más tiene que pasar para que el ministro el Interior presente su dimisión", para comenzar una decena de preguntas del PP, casi todas enfocadas a la crisis ceutí, una semana después de otro pleno en el que ya reprobaron a cinco ministros por ese asunto.

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Por su parte, Vox preguntará al Gobierno cómo va a responder a "un próximo ataque de Marruecos". Además de las preguntas orales, el PP ha registrado una batería de preguntas escritas al Gobierno en el Senado sobre los dispositivos extraordinarios en Ceuta y los diferentes plazos para que se normalice la situación en la ciudad autónoma.

Fuente: El Periódico

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