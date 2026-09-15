Llarena rechaza aplicar la amnistía a Puigdemont sin que se pronuncie el Constitucional

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llanera, instructor del 'procés', ha rechazado la petición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para que le aplique la ley de amnistía, sin esperar a que el Constitucional resuelva su recurso de amparo, como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 16 de julio. Al no prosperar dicha solicitud, el juez también rechaza alzar la orden nacional de detención contra él, que de momento seguirá en vigor.

La decisión de Llarena responde a que las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional al tribunal con sede en Luxemburgo sobre la amnistía no guardan relación con el motivo por el que el Supremo no aplica la amnistía al delito de malversación por el que condenó al líder de ERC, Oriol Junqueras, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, y los 'exconsellers' Raül Romeva y Dolors Bassa, y procesó en rebeldía a Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig.

Por eso, ha rechazado la pretensión de Puigdemont y Comín para tratar de acelerar su vuelta. Eso no significa que su decisión sea otra cuando el Tribunal Constitucional resuelva los recursos de amparo interpuestos contra la negativa del Supremo a aplicar la amnistía a la malversación. De hecho, la resolución señala que "se limita a rechazar el levantamiento por las razones ahora formuladas, sin excluir el examen que proceda ante otras circunstancias concretas". Fuentes del alto tribunal explican que si la corte de garantías dicta una doctrina en ese sentido al resolver el primero de los recursos, que será el de Turull, se aplicará tanto a los procesados en rebeldía por Llarena, como al resto de condenados por la Sala Segunda del alto tribunal. En el caso de los primeros ello supondrá que se les levante la orden de arresto pendiente, para el caso de que regresen a España, mientras que para los segundos significará que dejarán de cumplir la pena de inhabilitación aún pendiente.

Fuera la malversación

El magistrado explica que, tras la entrada en vigor de la ley de amnistía, dictó auto el 1 de julio de 2024 denegando su aplicación a la malversación por considerar que quedaba excluida de la misma por dos razones: la apreciación de un propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y la consideración de que los hechos afectaban a los intereses financieros de la Unión Europea.

Ahora Llarena destaca que la sentencia del TJUE impide mantener la segunda de las razones para excluir la aplicación de la amnistía, porque el tribunal de Luxemburgo descartó una afectación de los intereses financieros de la UE derivada de la secesión de una parte del territorio nacional. Sin embargo, ello no modifica el fundamento autónomo, constitutivo de la primera razón citada para excluir la aplicación de la amnistía, relativo al propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial.

El auto destaca que la desestimación de la nueva solicitud de amnistía de ambos procesados en rebeldía no se funda en que la interpretación europea carezca de relevancia, sino en que su efecto no alcanza al otro motivo que sustentaba su denegación.

Sin respuesta del TC

Añade que las sentencias dictadas hasta la fecha por el Constitucional sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía aún no han resuelto si la malversación por la que se condenó y procesó en rebeldía figura entre las excepciones de la propia ley, que vetaba expresamente el enriquecimiento personal. "No han dejado sin efecto la interpretación del beneficio personal realizada en esta causa, aunque tampoco constituyan una validación especifica de esa interpretación, sin que quepa anticipar el resultado de los recursos de amparo pendientes", señala el juez en su resolución.

Llarena también rechaza las peticiones de inhibición en favor del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya o de los juzgados de Barcelona, y de archivo de la causa por la existencia de una vulneración del principio ‘non bis in ídem’ (doble persecución punitiva de unos mismos hechos) por la existencia de un procedimiento contable ante el Tribunal de Cuentas.

Respecto a la petición de levantar la orden nacional de detención para los dos procesados, el juez explica que se formula como consecuencia del archivo, doble persecución o aplicación de la amnistía, y, al no prosperar esas solicitudes, tampoco procede el alzamiento de la medida por tales motivos. El auto añade que "no declara irrevisables las medidas ni convierte la falta de amnistía en una justificación suficiente de cualquier restricción cautelar".