El Rey habla por primera vez de Ceuta y elogia su “civismo” en una situación de “extraordinaria complejidad”

El Rey ha pronunciado este martes sus primeras palabras ante los micrófonos sobre Ceuta desde que la entrada masiva de migrantes de finales de julio desencadenó la crisis que todavía atraviesa la ciudad autónoma. Felipe VI, que durante estas semanas ha seguido la crisis con conversaciones con todas las autoridades e instituciones implicadas, ha elegido la inauguración de la renovada Escuela Nacional de Protección Civil, en Rivas Vaciamadrid, para calificar la situación de “extraordinaria complejidad”, elogiar el “civismo” de los ceutís y expresar su reconocimiento a quienes trabajan sobre el terreno.

“Me parece obligado, precisamente ahora, hacer referencia a una ciudad española que todos llevamos en el corazón y en la mente estos días”, ha comenzado el jefe del Estado antes de mencionar expresamente a Ceuta. El Rey ha reconocido el “trabajo ingente” que está realizando el personal de Protección Civil, “con especial mención a su personal local”, en estrecha coordinación con los demás servidores públicos y voluntarios y “en una situación de extraordinaria complejidad”.

Desde que estalló la crisis, el Rey no se había pronunciado públicamente ante las cámaras sobre Ceuta. Sí se ha referido a ella en conversaciones informales con periodistas, mientras que la mayor parte de sus mensajes y posiciones se han conocido estas semanas a través de la Casa del Rey, que ha informado sobre sus reuniones y llamadas.

En el acto en Rivas Vaciamadrid, Felipe VI ha estado con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, con el que no coincidía desde principios de julio. Ambos se han saludado con la cordialidad habitual a la puerta de la Escuela. Esta imagen llega en plena polémica por la gestión de la crisis migratoria y por las discrepancias dentro del Gobierno sobre los avisos previos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ante la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos. Hace una semana el Rey se reunió en la Zarzuela con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la cúpula militar para analizar la situación en Ceuta. La publicación de esa fotografía por parte de la Casa del Rey hizo crecer el debate político sobre el choque entre Robles y Marlaska.

Preservar la convivencia

Este martes, en su primera intervención pública sobre la delicada situación de la ciudad autónoma, Felipe VI ha querido extender el reconocimiento a quienes llevan semanas afrontando las consecuencias de la crisis. “La labor de esos hombres y mujeres genera la admiración de todos los españoles”, ha afirmado. Y ha añadido otro elogio, esta vez dirigido a la propia ciudad, al señalar que Ceuta es “una vez más ejemplo de civismo”. El Rey ha recordado además que ha sido el primer territorio de España en alcanzar el 100% de formación en emergencias en sus colegios.

La referencia al civismo entronca con uno de los mensajes que Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta desde hace 25 años, ha defendido durante su largo mandato al frente de la ciudad: preservar la convivencia incluso en los momentos de mayor tensión. También durante esta crisis.

Trabajamos codo con codo"

Marlaska también ha tomado la palabra en el acto en la Escuela de Protección Civil. El titular de Interior ha hecho referencia a la primera declaración de una emergencia de interés nacional por incendios forestales, adoptada el pasado mes de julio, y ha dicho que no es “complaciente” con el funcionamiento y que hay que “evaluar” la experiencia y “extraer lecciones para mejorar”.

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“Pero esta experiencia nos confirma que cuando la gravedad supera las capacidades territoriales aisladas podemos sumar dirección, información y apoyo sin sustituir a quienes conocen y gestionan el territorio (...) Y lo confirmamos en otro tipo de situaciones, como ahora en Ceuta, donde todas las administraciones nos hemos volcado con la población ceutí y trabajamos codo con codo para que recupere la normalidad de su vida cotidiana en el periodo más breve posible”, ha declarado.