La fiscalía defiende investigar la conducta del delegado del Gobierno en Ceuta dentro del "contexto operativo y decisorio" de la entrada masiva

La fiscalía defiende investigar la conducta del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, dentro del "contexto operativo y decisorio" de la entrada masiva que se vivió en la ciudad autónoma a finales del pasado mes de julio, porque forma parte del "mismo engranaje".

En su informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la fiscal jefe de Ceuta Silvia Rojas defendía la remisión de las denuncias contra el Delegado del Gobierno presentadas en la ciudad autónoma a la Audiencia Nacional, como acordó este miércoles la plaza número 6, para que sean investigadas por la jueza María Tardón de forma conjunta, al considerar que otra opción dificultaría las pesquisas y podría llevar a distintas conclusiones judiciales. En la Audiencia Nacional el fiscal jefe, Jesús Alonso, asumió el caso tras apartar al que se ocupaba de las diligencias, José Perals.

Rojas lo argumenta en que la investigación de su actuación "no debe quedar aislada de la investigación principal, pues las denuncias se refieren precisamente a su eventual participación en el mismo contexto operativo y decisorio en el que se produjeron los hechos objeto de las diligencias de la Audiencia Nacional", referidas a la entrada masiva para determinar quiénes lo organizaron y cómo se produjo.

La fiscal añade que "la conexión se proyecta tanto sobre el elemento objetivo -una misma secuencia de acontecimientos-, como sobre el elemento subjetivo, la eventual intervención de diferentes personas en fases sucesivas o complementarias del mismo engranaje".

El ministerio público considera que la investigación sobre la entrada masiva debe incluir lo relativo a "la intervención y eventual responsabilidad del señor Miguel Ángel Pérez Triano, delegado del Gobierno en Ceuta, en relación con las decisiones adoptadas, las instrucciones impartidas, la organización de los dispositivos de seguridad y recepción, la gestión de la situación creada y la eventual omisión de medidas que pudieran haber resultado necesarias para prevenir o evitar el resultado lesivo".

Decisiones conectadas

Por tanto, "la eventual responsabilidad que se pretende investigar no aparece desconectada de los hechos que son objeto de las diligencias seguidas ante la Audiencia Nacional. Antes al contrario, se inserta en el mismo engranaje fáctico, operativo e institucional: la entrada masiva desde territorio marroquí, la actuación de quienes habrían promovido o facilitado dicha entrada, la respuesta desplegada en territorio español y las decisiones adoptadas por las autoridades competentes antes, durante y después de los acontecimientos".

En su opinión, "la investigación de la conducta del delegado del Gobierno exige examinar conjuntamente las circunstancias en las que se produjo la entrada masiva de personas a nado, la información de la que disponían las autoridades españolas, las previsiones y medidas adoptadas antes de la llegada de las personas a la costa de Ceuta, la organización de los dispositivos de vigilancia, contención, auxilio y recepción, las órdenes, instrucciones o decisiones impartidas por las autoridades competentes". Es decir, "la eventual existencia de omisiones relevantes en materia de prevención, auxilio o protección. La relación causal —o, en su caso, la posible contribución relevante— entre tales decisiones u omisiones y los fallecimientos, lesiones u otros resultados investigados".

La fiscal también explica que "si la investigación principal comprende hechos susceptibles de integrar delitos , entre otros, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en conexidad con posibles delitos de homicidio imprudente, la competencia debe proyectarse también sobre las conductas que, aun siendo eventualmente calificables de forma distinta, presentan una conexión directa con aquella investigación [...] y, por tanto, la necesidad de que la conducta atribuida al delegado del Gobierno de esta ciudad sea investigada en el mismo procedimiento que el resto de los hechos y personas" que pudieran haber participado para determinar "si existieron actuaciones u omisiones penalmente relevantes".

Para ello, concluye, "resulta imprescindible que el órgano que ya investiga la secuencia principal pueda acceder a la totalidad de las diligencias, valorar unitariamente la prueba y establecer, en su caso, las relaciones de causalidad, cooperación, participación u omisión que pudieran concurrir y, en definitiv , por formar parte del mismo engranaje fáctico y operativo en el que se produjeron los hechos objeto de investigación".