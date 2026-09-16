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Amnistía

Puigdemont esgrime el último auto de Llarena ante el Tribunal de Cuentas para que le aplique la amnistía de una vez

Amplía sus alegaciones ante la consejera encargada de sentenciar el 1-O con el argumento de que si el fallo del TJUE vincula al Supremo cómo no va hacerlo con el órgano que le elevó sus dudas

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont aplaude durante un acto de bienvenida organizado por entidades independentistas en el paseo Lluís Companys, a 8 de agosto de 2024, en Barcelona.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont aplaude durante un acto de bienvenida organizado por entidades independentistas en el paseo Lluís Companys, a 8 de agosto de 2024, en Barcelona. / David Zorrakino - Europa Press

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Ángeles Vázquez

Ángeles Vázquez

Madrid

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha ampliado las alegaciones que presentó este miércoles ante el Tribunal de Cuentas para reclamar una vez más su amnistía y, por tanto, absolución de la responsabilidad contable en la que habría podido incurrir por el 1-O y la acción exterior de Govern. Lo ha hecho para aportar al procedimiento el último auto del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, en el que declaraba que, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, "no puede seguir apreciándose la afectación de los intereses financieros de la Unión por la sola hipótesis de una disminución de la contribución española derivada de la secesión".

En un escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la defensa de Puigdemont, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, considera que, aunque el Tribunal de Cuentas es un órgano autónomo, si "el Tribunal Supremo ha rechazado esa objeción" también debe hacerlo el órgano fiscalizador, porque "si el concepto interpretado por la Gran Sala [del TJUE] vincula al órgano penal que no la solicitó, vincula desde luego al órgano remitente, que la obtuvo sobre los hechos que él mismo delimitó".

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Fuente: El Periódico

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