Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Valencia CF entrenadorIncendio TuéjarAviso naranja ValenciaJavier AguirreCercanías ValenciaMirotic Valencia BasketImserso
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta, en directo | La policía traslada a cientos de migrantes de Ceuta a una nueva instalación acondicionada

Más de 5.000 migrantes han vuelto ya a Marruecos y un centenar ha renunciado al asilo

El Gobierno de Ceuta solicita el desalojo urgente del asentamiento levantado junto a la desalinizadora

El Rey elogia el "civismo" de Ceuta en una situación de "extraordinaria complejidad"

El Rey elogia el "civismo" de Ceuta en una situación de "extraordinaria complejidad"

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora del incendio forestal en Tuéjar
  2. Valverde rechaza al Valencia CF y Mendilibar gana fuerza como apuesta de Braulio Vázquez
  3. La Aemet activa avisos naranja en Valencia ante una situación 'meteorológica adversa': 40 l/m2 en una hora y granizo de hasta 4 cm
  4. La Comunitat Valenciana acapara gran parte de las 17.000 fincas rústicas del 'plan Sánchez' para jóvenes y mujeres
  5. Última hora del aviso naranja en Valencia: Aemet avisa de fuertes lluvias, tormentas y granizo
  6. Última hora del Valencia CF tras el despido de Carlos Corberán: todos los posibles nuevos entrenadores
  7. Alerta naranja en l'Horta: estos son los municipios que suspenden clases y aplazan actos
  8. La mujer apuñalada en Carcaixent: 'Pensé que iba a morir, pero me acordé de mi hija y saqué fuerzas para quitarle el cuchillo

Directo | La policía traslada a cientos de migrantes de Ceuta a una nueva instalación acondicionada

Directo | La policía traslada a cientos de migrantes de Ceuta a una nueva instalación acondicionada

El Ibex 35 busca la estabilidad ante la Fed con el petróleo y los bonos en máximos

El Ibex 35 busca la estabilidad ante la Fed con el petróleo y los bonos en máximos

DIRECTO | Sesión plenaria en el Congreso

Oliva anuncia la programación de las fiestas en honor a su patrón, Sant Francesc, hasta el 4 de octubre

Oliva anuncia la programación de las fiestas en honor a su patrón, Sant Francesc, hasta el 4 de octubre

La comunidad universitaria de Morelos exige justicia tras el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte

La comunidad universitaria de Morelos exige justicia tras el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte

El Centre Polivalent de Oliva se llena con la Fira de les Super-Rebaixes organizada por ACCO

El Centre Polivalent de Oliva se llena con la Fira de les Super-Rebaixes organizada por ACCO

Un accidente en la A-7 obliga a cortar un carril a la altura de Picassent y complica el tráfico de este miércoles

Un accidente en la A-7 obliga a cortar un carril a la altura de Picassent y complica el tráfico de este miércoles

«La Corporació», de la compañía de Teatro Crit, llega al escenario del cine de Ròtova

«La Corporació», de la compañía de Teatro Crit, llega al escenario del cine de Ròtova
Tracking Pixel Contents