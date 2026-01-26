750 aniversario del patronazgo de San Jorge en Alcoy





Un calendario de actividades religiosas, culturales y festivas convertirá a la ciudad en epicentro de tradición, devoción y turismo entre 2026 y 2027





Alcoy se prepara para celebrar el Año Jubilar por el 750 aniversario del patronazgo de San Jorge, una efeméride otorgada oficialmente por la Santa Sede que proyecta a la ciudad como un destino internacional de peregrinación, cultura y fiesta. Este acontecimiento será presentado oficialmente el viernes 23 de enero en la plaza central del stand de la Comunitat Valenciana en FITUR, Madrid, en un acto conjunto del Ayuntamiento de Alcoy y la Asociación de San Jorge que busca dar visibilidad al programa y atraer la atención de operadores turísticos, agentes culturales y visitantes potenciales.

El Jubileo comenzará el 23 de abril de 2026 con una misa mayor solemne y se extenderá hasta el 23 de abril de 2027, ofreciendo un año completo de experiencias vinculadas a la devoción religiosa y a la tradición festera local, con un fuerte componente cultural.

En el plano religioso, el programa contempla, entre otras actividades, la peregrinación de la imagen de San Jorge «El Xicotet» a colegios, parroquias y residencias, reforzando la presencia del patrón en la vida cotidiana. Paralelamente, la dimensión festiva incluye una gran exhibición de arcabucería prevista para el 18 de abril de 2026, que reunirá a destacadas agrupaciones de toda España y actuará como antesala a los actos centrales.

El calendario incorpora también conciertos de música medieval para aproximarse a los sonidos históricos; rutas georgianas por la ciudad para poner en valor el patrimonio relacionado con el patrón; y una exposición de arte sobre su iconografía. Además, se editará un libro colectivo y se acuñará una medalla conmemorativa para dejar un legado tangible de este año excepcional.

El Año Jubilar se integrará con las Fiestas de Moros y Cristianos de 2026 —programadas del 23 al 25 de abril—, que adquirirán un significado añadido al coincidir con la apertura del Jubileo. Con este programa, se busca reforzar la identidad cultural de Alcoy, enriquecer su atractivo turístico y situar a la ciudad en la agenda internacional, combinando fe, historia y celebración popular.

