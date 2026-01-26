Almenara: naturaleza, historia y mar

Almenara es un destino que sorprende por la variedad de sus paisajes y por la riqueza de su patrimonio natural, histórico y cultural. En un mismo término municipal conviven cuatro espacios bien definidos, cada uno con identidad propia, que se complementan y permiten disfrutar del turismo de naturaleza, la historia y el mar durante todo el año. Esta diversidad hace de Almenara un lugar idóneo tanto para estancias tranquilas como para visitas activas y culturales.

Playa

La playa Casablanca es la zona litoral del municipio, una franja abierta al Mediterráneo que destaca por su ambiente sereno y su entorno natural. Es un lugar ideal para pasear junto al mar, relajarse y disfrutar de la luz, el sonido de las olas y la brisa marina. Su amplitud y tranquilidad la convierten en un espacio perfecto para el descanso y para actividades al aire libre, siempre en contacto con el paisaje mediterráneo.

Muy cerca de la costa se encuentra uno de los principales valores naturales de Almenara: els Estanys y la Marjal. Este espacio húmedo de gran valor ecológico es uno de los enclaves naturales más importantes del municipio. Su riqueza en flora y fauna, especialmente en aves, lo convierte en un lugar privilegiado para la observación de la naturaleza. Sus caminos y senderos permiten recorrerlo a pie o en bicicleta y comprender la relación histórica entre el agua y la agricultura que tanto ha marcado el crecimiento del municipio.

Rutas y patrimonio histórico

Hacia el interior, el paisaje se transforma en una zona de suaves relieves que rodean Almenara. Desde estos espacios se obtienen vistas panorámicas del término municipal, el litoral y la llanura agrícola. Las rutas y senderos ofrecen un entorno tranquilo y están ligados a la historia defensiva de Almenara, ya que su posición estratégica fue clave para el control del territorio.

El núcleo histórico constituye el cuarto gran espacio del municipio. Sus calles, restos de muralla y enclaves defensivos permiten recorrer siglos de historia, desde la época medieval hasta el siglo XX, y comprender la evolución urbana, social y cultural de Almenara.



Este año se refuerza la apuesta por las visitas guiadas, que recorrerán estos cuatro espacios. Destacan las nuevas visitas al núcleo histórico, junto a las ya existentes al Conjunt Memorial de Darrere del Castell–Línea XYZ, al Castell y la Torre Bivalcadim y a els Estanys y la Marjal. Todas son gratuitas y requieren inscripción previa.

La oferta se completa con el Museu del Molí d’Arròs, el Centre d’Interpretació de la Línea XYZ y el Aula de la Natura, configurando un destino diverso, accesible y lleno de identidad.