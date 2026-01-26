Altea más allá del verano: tradición, creatividad y arte







Fuera de la época estival, la oferta cultural de Altea destaca por su riqueza y variedad

Hablar de Altea es evocar sus calles blancas empedradas, su trazado mediterráneo y la silueta inconfundible de la cúpula azul que corona la Iglesia de Nuestra Señora del Consuelo. Sin embargo, más allá de esta imagen icónica, Altea se revela como un destino cultural vivo y dinámico durante todo el año, especialmente fuera de la temporada estival. Su programación cultural se ha convertido en un poderoso incentivo para descubrir el municipio en cualquier época, ofreciendo experiencias que combinan tradición, creatividad y participación ciudadana.

El calendario cultural se inaugura con fuerza durante el fin de semana de San Valentín gracias a la consolidada Ruta del Amor. Esta propuesta transforma el casco antiguo en un escenario romántico donde la poesía, las rutas guiadas y las acciones comerciales se integran en un ambiente cuidadosamente decorado. Globos, detalles artísticos y lecturas poéticas invitan a pasear sin prisas y a redescubrir Altea desde una mirada sensible y cercana, reforzando el vínculo entre cultura, comercio local y turismo de calidad.

Otro de los grandes pilares culturales es la Ruta de les Ermites, un ciclo de conciertos profundamente arraigado en la identidad alteana. Desde hace más de una década, esta iniciativa recorre siete ermitas repartidas por la geografía del municipio, cada una vinculada a antiguas tradiciones populares. Celebrados desde el periodo previo a la Semana Santa hasta el fin de semana posterior, estos conciertos diarios atraen a amantes de la música y del patrimonio, ofreciendo una experiencia que une paisaje, espiritualidad y excelencia musical.

La palabra y la imaginación encuentran su espacio en el Festival de Narración Oral ENCONTES. Durante varios días, Altea se convierte en la villa de los cuentos, llenando plazas y rincones de espectáculos y actividades dirigidas a públicos de todas las edades, fomentando el encuentro intergeneracional y el acceso universal a la cultura.

La creación contemporánea cobra protagonismo con la Nit de l’Art, una cita que convierte el casco urbano en un laboratorio artístico efímero. A través de una convocatoria abierta, se seleccionan proyectos innovadores de videoarte, performance y artes visuales, generando un itinerario que invita a experimentar el arte en diálogo directo con el espacio urbano y la ciudadanía.

Completa esta oferta el Festival de Música Antiga i Barroca, que sitúa a Altea como referente para los amantes de la música histórica, así como una red de espacios culturales de primer nivel. El Palau Altea, la Sala de Exposiciones Casa Toni el Fuster, la Casa de Cultura–Museo del Casal Fester y el Aula Didáctica Carmelina Sánchez-Cutillas conforman una infraestructura sólida que sostiene una programación continua y diversa.

Altea Gastronómica 2026



El municipio propone un atractivo recorrido culinario a lo largo del año que pone en valor su diversidad gastronómica y la creatividad de su restauración local. Desde las Jornades de la Cuina Marinera, que rinden homenaje a la tradición y al producto del mar, hasta La Ruta de la Tapa, una invitación a descubrir pequeños bocados llenos de sabor, la programación continúa con las Jornadas de Cocina Internacional, donde se abren las cocinas alteanas a sabores del mundo. Altea Delicatessen ofrece una experiencia gourmet cuidada y selecta, mientras que las Jornadas de los Arroces Alteanos reivindican uno de los grandes emblemas de la cocina mediterránea. El calendario se cierra con Altea Burger Gourmet, una propuesta actual y desenfadada que reinterpreta la hamburguesa con calidad y creatividad, consolidando la gastronomía como un aliciente para visitar Altea durante todo el año.