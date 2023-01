Esta nova edició, com les dels anys anteriors, està organitzada per l’empresa Tus Noticias de la Ribera i l’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria de Festes, col·labora plenament en l’organització i el muntatge de tota la infraestructura que comporta la festa.

A banda dels cuiners i les cuineres professionals que hi participaran, hi haurà diverses entitats locals que participaran en la festa fora de concurs, la qual cosa ha esdevingut un clàssic del certamen. És una manera d’involucrar la societat alzirenya en la coneixença i difusió dels nostres productes i plats tradicionals.

L’organització subministra a tots els participants, tant als cuiners professionals com als col·lectius, els ingredients per a cuinar calders de 15 racions: les anguiles, el conill, les creïlles, l’aigua i la llenya necessària per a la cocció.

Premis del concurs