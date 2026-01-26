Aspe, gastronomía, patrimonio, cultura y naturaleza en el lienzo de Pastor Calpena





Situado en la comarca del Medio Vinalopó, Aspe es un municipio que combina belleza natural, una rica historia y tradiciones profundamente arraigadas con una cuidada oferta cultural y gastronómica.

El recorrido por Aspe comienza en su casco antiguo, donde cada calle conserva la huella del paso del tiempo. Entre sus espacios más emblemáticos destaca la Casa Museo de Vicente Pastor Calpena, una vivienda construida por agricultores acomodados a mediados del siglo XIX y lugar de nacimiento, en 1918, del ilustre acuarelista aspense. El Ayuntamiento, gracias a un convenio que contempla su acondicionamiento y gestión, trabaja para abrir próximamente este inmueble al público. La casa, conservada en excelente estado y prácticamente congelada en el tiempo, permitirá recorrer las estancias donde el artista creció y residió durante sus frecuentes visitas a Aspe, además de contemplar una selección de su obra. Pastor Calpena alcanzó reconocimiento nacional e internacional gracias a sus paisajes costumbristas, muchos de ellos inspirados en rincones del municipio.

En el corazón del casco antiguo, la Plaza Mayor se consolida como punto neurálgico del municipio. Allí se alzan la Basílica de Nuestra Señora del Socorro, una de las tres basílicas de la provincia de Alicante, y el Mercado de Abastos, un espacio donde tradición y modernidad conviven. La Basílica, además, ha servido de escenario para diversas producciones audiovisuales, reforzando su proyección cultural.

El compromiso de Aspe con su patrimonio se refleja en actuaciones recientes como la recuperación de la Ermita de la Concepción, el mantenimiento de la Basílica y el programa de conservación de los acueductos de los Ojos, un legado hidráulico de incalculable valor histórico.

La gastronomía completa la experiencia. Platos tradicionales como el arroz con conejo o el caldo con pelotas conviven con productos artesanales de prestigio internacional, como los panettones premiados de sus pastelerías. Esta calidad ha llevado a Aspe a estar presente en citas gastronómicas de referencia como FITUR o Madrid Fusión.

Historia, cultura y sabor se entrelazan en Aspe, un destino del Valle de las Uvas que deja huella y anima a regresar.

