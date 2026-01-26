Banyeres de Mariola, una experiencia de interior desde un turismo sostenible y responsable





El municipio destaca por su carácter universitario, su valor patrimonial, la completa variedad de servicios y un amplio calendario anual

Banyeres de Mariola es un municipio de interior situado al norte de la provincia de Alicante, en la comarca del Alcoià. Su entorno natural, de gran valor paisajístico, forma parte del Parque Natural de la Sierra de Mariola.

Entre sus parajes más destacados se encuentra el entorno del Molí l’Ombria, punto de inicio de diversos senderos señalizados, como la Ruta dels Molins, que permiten disfrutar del paisaje de forma pausada y respetuosa.

El patrimonio histórico y cultural de la localidad es rico y variado, visible en sus museos, como el Museu Valencià del Paper, y en el imponente castillo-fortaleza, símbolo de la identidad y la historia de Banyeres de Mariola.

El calendario festivo es amplio y diverso, destacando las fiestas de Moros y Cristianos en honor a San Jorge, del 22 al 25 de abril; las fiestas en honor a Santa María Magdalena, durante el mes de julio; y la celebración de La Reliquia, el primer fin de semana de septiembre.

Banyeres de Mariola te invita a vivir una experiencia auténtica de interior desde un turismo sostenible y responsable. Están comprometidos con la conservación del entorno y apuestan por acciones sostenibles. Quieren dejar huella en tu viaje y animarte a que tú también dejes una huella positiva, valorando lo local y contribuyendo al cuidado del patrimonio natural y cultural.