Benicàssim: destino familiar activo durante todo el año

Benicàssim se consolida como un destino que se vive en familia y se recuerda para siempre. Bajo el lema ‘Vive un Benicàssim muy vivo’, el municipio se presenta como un enclave mediterráneo donde cada estación del año ofrece nuevas oportunidades para compartir tiempo de calidad, descubrir el entorno y disfrutar de experiencias pensadas para todas las edades. Un destino que late los doce meses del año y que ha convertido el turismo familiar en una de sus principales señas de identidad.

El turismo familiar se ha consolidado como un eje estratégico para el desarrollo sostenible del municipio. Su capacidad para generar impacto positivo en la economía local, fomentar la fidelización del visitante y contribuir a la desestacionalización lo sitúa como un segmento clave dentro del modelo turístico de Benicàssim. La localidad responde a estas demandas con más de seis kilómetros de playas de arena fina y dorada, aguas tranquilas, y espacios seguros y accesibles, donde conviven el ocio, el descanso y servicios adaptados a todas las edades. Además, el clima templado durante todo el año permite disfrutar del destino más allá de la temporada estival.

Patrimonio histórico

La oferta de Benicàssim va mucho más allá del sol y playa. Su patrimonio histórico y cultural se transforma en una experiencia educativa y atractiva para las familias. La Ruta de las Villas permite recorrer antiguas residencias modernistas que evocan el esplendor del pasado junto al mar, mientras que la Torre de Sant Vicent invita a conocer la historia pirata de la costa a través de recursos interactivos y experiencias de realidad virtual.

Entorno privilegiado

A ello se suma el patrimonio religioso y natural del Desert de les Palmes, un entorno privilegiado que combina senderismo, cultura, paisaje y divulgación ambiental, así como sus playas, todas ellas distinguidas con Bandera Azul y certificaciones de calidad, ofrecen actividades deportivas, zonas infantiles, espacios adaptados y bibliotecas del mar que fomentan la lectura en un entorno privilegiado. Esta combinación convierte el litoral en un espacio vivo, dinámico y pensado para el disfrute compartido.

Festivales, eventos y turismo familiar

La completa agenda de festivales, eventos y actividades infantiles refuerza esta identidad familiar. Propuestas como Imagina Benicàssim, Torre a la Vista o el programa Benicàssim Kids garantizan alternativas culturales y lúdicas durante todo el año. A ello se suman parques de ocio, Aquarama, El Trenet, rutas cicloturísticas, la Vía Verde del Mar y senderos familiares en el Desert de les Palmes.

Asimismo, la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Benicàssim colabora estrechamente con el tejido empresarial y los profesionales del sector turístico local para adecuar alojamientos, establecimientos de restauración y distintos servicios a las demandas específicas del público familiar. Esta labor conjunta se materializa en la adhesión a la red de turismo familiar Tour&Kids, que certifica una oferta especializada y diseñada para las familias. Una iniciativa que impulsa la excelencia del destino, refuerza la competitividad de la economía local y posiciona a Benicàssim como un referente en turismo responsable, inclusivo y centrado en el bienestar, capaz de generar experiencias únicas y duraderas para visitantes de todas las edades.

Benicàssim demuestra así que el turismo familiar es una apuesta de presente y de futuro, capaz de generar experiencias memorables, consolidar un destino activo todo el año y avanzar hacia un modelo turístico equilibrado, responsable y sostenible.