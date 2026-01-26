Benidorm: destino inteligente, experiencia completa





En los últimos siete años, Benidorm ha desplegado una extensa red de herramientas tecnológicas y digitales que en breve estarán interconectadas en la Plataforma Inteligente de Destino (PID)

Con la reciente apertura de las instalaciones del Hub de Innovación Turística -BeCiti- y del Observatorio Turístico, Benidorm encara 2026 con la mirada puesta en la entrada en servicio de su Plataforma Inteligente de Destino (PID), a la que llegarán todos los datos e indicadores que recaban y analizan las múltiples herramientas tecnológicas y digitales que en los últimos siete años se ha ido desplegando. Sensores ambientales, cámaras de monitorización, contadores de aforos, boyas inteligentes, Inteligencia Artificial, chatbots…

Todas estas infraestructuras, aplicativos y sensóricas conforman una extensa red que radiografía el día a día de la ciudad y del destino con un mismo objetivo: detectar y atender las necesidades de residentes y turistas para mejorar la calidad de vida de los primeros y la experiencia de los segundos. Y todo ello, combinado con un uso cada vez más racional y eficiente de los recursos, y con el impulso de acciones de regeneración que reducen impactos, actúan en pro de los ecosistemas y mejoran la vida de residentes y viajeros.

Balcón del Mediterráneo, uno de los enclaves más conocidos de Benidorm.

Además de detectar necesidades, todas las herramientas tecnológicas ya desplegadas facilitan datos que permiten tomar decisiones más acertadas y también anticipar escenarios futuros en tendencias y coyunturas, planteando soluciones más rápidas, certeras y sostenibles. O lo que es lo mismo, la innovación puesta al servicio de la gobernanza y de las personas.

La PID local se conectará a la nacional, que ha impulsado la Secretaría de Estado de Turismo (Segittur) y que tendrá su sede en la ciudad, amplificando el impacto y alcance de las acciones y soluciones que se testen y desarrollen en Benidorm y favoreciendo el intercambio de experiencias.

Hub, Observatorio y PID constituyen tres hitos que vienen a culminar la estrategia emprendida una década atrás para hacer de Benidorm un Destino Turístico Inteligente (DTI). Y la estrategia ha sido un éxito, porque Benidorm fue el primer destino en certificarse como DTI. Lo hizo en diciembre de 2018 y desde entonces no ha parado de crecer y mejorar en los cinco pilares sobre los que se apuntala un DTI: sostenibilidad, accesibilidad, gobernanza, innovación y tecnología.

Ese trabajo le ha valido el reconocimiento internacional de diferentes entidades y organismos, entre ellos la Comisión Europea, que concedió a Benidorm el distintivo Green Pioneer of Smart Tourism 2025 y la estimó como finalista para el título Green Leaf 2027.