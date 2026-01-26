Bicentenario de la Villa de Pinoso (1826-2026)





El año 2026 marcará un hito histórico para Pinoso, que celebra el Bicentenario de su declaración como Villa, conmemorando 200 años de su independencia de Monóvar

El 12 de febrero de 1826, el rey Fernando VII otorgó oficialmente el título de Villa al municipio de Pinoso, un hecho decisivo que consolidó su identidad propia y su desarrollo institucional. Dos siglos después, la localidad rinde homenaje a esta efeméride con una completa y atractiva programación turístico-cultural y gastronómica durante el mes de febrero.

Entre los actos más destacados se encuentran el Villazgo, que se celebra el domingo 15 de febrero, y la Mostra de la Cuina del Pinós, dos eventos emblemáticos que ponen en valor la historia, las tradiciones y la gastronomía local.

El Villazgo transforma el municipio en un gran espacio festivo con una feria cultural y de degustación, recreaciones históricas, música, danzas y una amplia zona gastronómica y artesanal. Por su parte, la Mostra de la Cuina del Pinós, que alcanza su XXIV edición, ofrece una cuidada muestra de la cocina pinosera a través de menús especiales elaborados por los restaurantes locales, donde los productos del territorio, los vinos y la repostería tradicional son protagonistas.

El 12 de febrero, coincidiendo con la fecha exacta de la proclamación de Pinoso como Villa, tendrá lugar un acto institucional de carácter histórico-cultural, que simboliza el momento central de la conmemoración. La programación se completa el sábado 14 de febrero con un espectacular correfocs al carrer, llenando las calles de fuego, música y tradición.

Asimismo, vecinos y visitantes podrán disfrutar de la Ruta de la Tapa del Bicentenario, que se desarrollará del 5 al 8 de febrero y del 12 al 14 de febrero, una propuesta gastronómica que invita a descubrir la creatividad culinaria de los establecimientos locales en un ambiente festivo y participativo.

Una celebración única que convierte a Pinoso, durante febrero de 2026, en un destino turístico de referencia en la Comunitat Valenciana, donde historia, cultura y gastronomía se unen para conmemorar 200 años de historia como Villa.