Bravoplaya Camping Resort: una escapada ideal

Castellón ofrece clima, gastronomía y experiencias inolvidables para todos los turistas que eligen la provincia como destino de vacaciones. Además, su tranquilidad garantiza un descanso merecido después de un periodo de trabajo agotador. Pero para disfrutar se necesita un lugar donde no solo dormir, sino poder vivir momentos mágicos.

Para ello, Bravoplaya Camping Resort, ubicado en Torre de La Sal (Ribera de Cabanes), es la mejor solución al quebradero de cabeza que da buscar un alojamiento que cumpla todos los requisitos fundamentales para las vacaciones en familia, amigos o pareja. El recinto ofrece todo lo mejor: descanso, actividades y una ubicación privilegiada, justo enfrente del mar en primera línea de la playa. Si se añade el trato excelente por parte del equipo, la fidelidad y el cariño que ofrecen, el resort se convierte en una gran familia.

Bravito y Mansita son las mascotas encargadas de alegrarles la estancia a los más pequeños.

Un espacio para desconectar

Es por este motivo que Bravoplaya sigue con la misma línea con la que lleva trabajando años, casi 30, para dar lo mejor a sus huéspedes. Todo aquel o aquella que les elige puede encontrar no solo un lugar donde pasar las vacaciones, sino un espacio para desconectar, recuperar energía y pasar un buen rato. Las instalaciones son otro punto a su favor ya que, además del acceso directo a la playa, tres piscinas (dos de ellas con atracciones acuáticas y otra cubierta y climatizada en invierno) dan vida al complejo, que ofrece una gran oferta de parcelas y bungalows. Para aquellos que hasta en vacaciones no pueden dejar el deporte atrás pueden seguir ejercitando con su campo de fútbol, pistas de pádel y tenis, frontón, petanca, ping-pong, un espacio multideporte, gimnasio, minigolf, tiro con arco y clases dirigidas de spinning, yoga, zumba, pilates y step.

Los servicios adicionales, destinados a mejorar la experiencia de los clientes, incluyen una estación de carga de coches eléctricos y el ya renovado servicio de autolavado de coches y autocaravanas.

Pero los más pequeños se mantienen dentro de la ecuación, ya que pueden disfrutar de los parques infantiles del complejo, el miniclub y de una zona de hinchables. Si lo desean, pueden hacerse fotos y conocer a las mascotas Bravito y Mansita, un toro y una vaca muy queridos por los niños y niñas que visitan Bravoplaya. El complejo también cuenta con una discoteca al aire libre con una plaza de toros con amplio graderío donde se celebran los espectáculos del camping. Todos los servicios son exclusivos para clientes, ofreciendo un plus de seguridad.

