Casa Vital, 25 años de sabor y excelencia





El grupo hotelero familiar, referente en la Costa Blanca, ultima los detalles de su proyecto más ambicioso para 2027 mientras consolida su liderazgo en sostenibilidad y experiencias personalizadas

Enclavado en uno de los rincones más bellos del Mediterráneo, Casa Vital celebra este año su 25º aniversario, consolidándose como mucho más que un restaurante. Es un lugar donde la gastronomía, el paisaje y la pasión por el buen vivir se funden en una experiencia única, marcada por el respeto al producto, la sensibilidad estética y una hospitalidad que deja huella. Detrás de este proyecto se encuentra Age, su dueño y alma mater: un noruego enamorado de la cocina, del vino y de la luz mediterránea. Su carácter visionario y su exigencia por la calidad se perciben en cada detalle. Prueba de ello es su cuidada colección de vinos propios, elaborados con conocimiento y mimo, algunos de ellos galardonados con medalla de oro en prestigiosos certámenes. No son un simple acompañamiento, sino parte esencial de la experiencia, reflejo del compromiso de la casa con la excelencia.

La historia de Casa Vital comienza el 20 de agosto del año 2000, cuando abrió sus puertas con apenas 11 sillas y 5 mesas. Hoy, el proyecto ha crecido sin perder su esencia: una espectacular terraza con capacidad para 50 personas y dos salas interiores para otras 50 convierten al restaurante en un referente reconocido tanto en España como en el extranjero.



Su terraza, considerada la mejor de Altea, ofrece vistas privilegiadas al mar y al imponente Peñón de Ifach, creando un entorno íntimo y memorable para disfrutar de su propuesta culinaria. Entre las especialidades de la casa destaca el solomillo de ternera ecológico, ganador del premio al mejor solomillo de Altea durante dos años consecutivos. A ello se suman pescados de máxima calidad como el salmón noruego, el bacalao noruego al horno o el tradicional bacalao salado al tomate, sin olvidar su célebre tarta de queso con arándanos.

Como novedad, Casa Vital presenta los vinos Azul Mediterráneo Classic y Azul Mediterráneo Frizzante, un vino azul dedicado al mar que los inspira. Elaborado a partir de uvas Chardonnay y Verdejo, su color procede de antocianinas de la piel de uvas tintas.

