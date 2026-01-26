Ciencia, navegación y ocio se unen en la capital de la Plana

Castelló de la Plana combina historia, naturaleza, cultura y ocio para ofrecer una experiencia turística completa. Su casco histórico con identidad propia, kilómetros de playas urbanas y vírgenes, espacios naturales y una gastronomía basada en arroces y productos del mar convierten a la ciudad en un destino diverso y atractivo para todo tipo de visitantes.

Eclipse Solar

Uno de sus grandes atractivos de 2026 será el eclipse solar total del 12 de agosto, que podrá observarse desde Castelló en condiciones excepcionales. Según el divulgador Santolalla, la posición y orientación de la ciudad permiten disfrutar del fenómeno al atardecer, un hecho que ha despertado el interés internacional. Con motivo de esta cita, el Ayuntamiento ha preparado actividades familiares vinculadas al eclipse. Además, el Planetario de Castelló ha renovado su proyector con tecnología de última generación, y la avenida Ferrandis Salvador, de unos 2,5 kilómetros y que conecta el centro urbano con las playas del Grau, ha sido modernizada, ampliando el paseo y mejorando los espacios peatonales e infraestructura del frente litoral.

Escala a Castelló.

Otro eje destacado es Escala a Castelló, que transforma el puerto del Grau en un escenario marítimo durante varios días, con embarcaciones históricas, navales y de época, desfiles, recreaciones y actividades divulgativas. El mercado temático y la programación cultural implican al comercio y tejido productivo local, y refrendan a Castelló como parte del triángulo europeo de grandes eventos náuticos, junto a La Spezia.

Festival del Viento

Asimismo, el Festival del Viento, que se celebra los días7 y 8 de junio, abrirá la temporada estival con actividades familiares, incluyendo exhibiciones de cometas, talleres infantiles, vuelos cautivos en globo aerostático y demostraciones aéreas, llenando de color el cielo y las playas de la ciudad.