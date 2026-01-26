Crevillent, el arte de tejer pasiones entre sierras de cine y con un doble sello internacional en sus fiestas





La localidad consolida su liderazgo turístico con un binomio único de celebraciones internacionales con su Semana Santa y Moros y Cristianos, deporte de élite y parajes de cine con su sierra y el tesoro compartido de El Hondo

Crevillent vuelve a alzar la voz con un argumento que pocos destinos pueden igualar. Tienen el privilegio y honor de albergar dos Fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional, como son su Semana Santa (reconocida internacionalmente desde 2011) durante la primavera y la épica y majestuosidad de sus Moros y Cristianos (con catalogación internacional desde 2017) entre el mes septiembre y el primer fin de semana de octubre.

No son sólo la “Ciudad de las Alfombras“, sino que son “Una Alfombra de Mil Colores”, como reza su marca turística, que condensa que tienen mil colores o razones turísticas para que vayas a conocerles.



Un paisaje de Hollywood y un santuario ecológico

Su sierra, un paraíso para el senderismo y el trail, ha trascendido fronteras al convertirse en plató cinematográfico de grandes producciones internacionales, como la película “El Pacto” del cineasta Guy Ritchie o más recientemente la serie francesa “Néro” en la plataforma Netflix.

A este relieve abrupto se contrapone la serenidad del Parque Natural de “El Hondo”, que sigue maravillando por su biodiversidad y alto impacto paisajístico.

Calidad certificada y sello institucional



Crevillent, reconocido como Municipio Turístico de Singularidad por parte de la Generalitat Valenciana, posee la “Q” de Calidad de Turística, concedida por el ICTE, en la Oficina de Turismo y en el Museo Museo Municipal “Mariano Benlliure”, algo que garantiza que la experiencia del turista cumple con los estándares más exigentes del panorama nacional.



El rugir del deporte: De la Crevillent Cup a la San Silvestre

En lo deportivo, el municipio late como referente del fútbol base internacional gracias a la“Crevillent Cup”, con ya cuatro ediciones celebradas bajo la batuta del exfutbolista Juanfran Torres, contando con el apoyo del Ayuntamiento de Crevillent.

Además, tras el hito que supuso organizar el Campeonato de España de 10KM en Ruta 2024, nuestra San Silvestre Crevillentina —camino de su 40 aniversario en su próxima edición en 2027— sigue siendo una cita ineludible en el calendario de la Real Federación Española de Atletismo, destacando por la impecable organización del Club Marathon y el calor de su gente en todo el recorrido.



Cultura, cine, deporte y una gastronomía con identidad propia; Crevillent llega a esta nueva edición de la Feria Internacional de Turismo como un mosaico de experiencias listo para ser descubierto.