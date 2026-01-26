Dolores, esencia mediterránea en el corazón de la Vega Baja





Enclavado en la comarca alicantina de la Vega Baja del Segura, el municipio de Dolores destaca por su carácter acogedor, sus gentes hospitalarias y una identidad profundamente ligada a la huerta tradicional, motor histórico, social y cultural del municipio.

Huerta, gastronomía y tradiciones

Dolores presume de una huerta fértil y productiva, base de una gastronomía mediterránea de gran calidad. Entre sus productos estrella destaca la alcachofa de Dolores, auténtico tesoro gastronómico y uno de los principales focos de producción a nivel nacional. Este producto emblemático es protagonista tanto de la cocina tradicional como de propuestas culinarias más innovadoras.



Junto a ella, sobresalen otros sabores locales como los embutidos artesanos, los salazones y postres tradicionales como la almojábana. Cada año, a finales de abril, el municipio celebra las Jornadas Gastronómicas «Fin de Campaña Alcachofa de Dolores», una cita imprescindible para los amantes de la buena mesa.



Patrimonio histórico y cultural

Uno de los grandes referentes patrimoniales del municipio es la Iglesia Arciprestal de Nuestra Señora de los Dolores, considerada una de las mejores muestras de la arquitectura del siglo XVIII en la provincia de Alicante, destacando por la pureza de su estilo y la calidad de su construcción.



En su interior alberga la imagen de la Virgen de los Dolores, Patrona del municipio, una de las tallas más bellas del escultor Francisco Salzillo, objeto de una profunda devoción por parte de los vecinos y vecinas de Dolores.



Fiestas y eventos singulares



Dolores cuenta con un calendario festivo que atrae tanto a residentes como a visitantes. Destacan las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de los Dolores, celebradas en septiembre, y la Feria de Ganado de Dolores, FEGADO, que tiene lugar en agosto y está declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico. Se trata de una feria única en el Levante español y una de las más importantes de España, que combina tradición, actividad económica y ambiente festivo.



Patrimonio hidráulico



El municipio conserva un valioso patrimonio hidráulico, formado por una extensa red de azarbes, canales y acequias, que desde hace más de tres siglos se encargan del reparto y la gestión del agua de riego, permitiendo el desarrollo y mantenimiento de la huerta tradicional.



Naturaleza y espacios protegidos



Para los amantes de la naturaleza y el turismo activo, Dolores goza de una ubicación privilegiada. A pocos kilómetros se encuentran diversos Espacios Naturales Protegidos integrados en la Red Natura 2000 de la Unión Europea, entre ellos el reconocido Parque Natural de El Hondo.



Turismo ornitológico: las joyas aladas



El Parque Natural de El Hondo es un enclave de referencia para la observación de aves. Durante las épocas de nidificación e invernada se pueden avistar dos de las especies de anátidas más amenazadas de Europa: la cerceta pardilla, en peligro de extinción, y la malvasía cabeciblanca.

Estas especies, junto a muchas otras, pueden observarse desde los distintos observatorios e itinerarios ornitológicos existentes, convirtiendo la zona en un destino de gran interés para aficionados y especialistas.



Rutas guiadas y experiencias



Consciente del valor medioambiental y paisajístico de estos entornos, el Ayuntamiento de Dolores, a través de la Concejalía de Turismo, organiza rutas ornitológicas guiadas por la Huerta de Dolores y el Parque Natural de El Hondo, ofreciendo experiencias sostenibles y educativas que ponen en valor el territorio.

La huerta y El Hondo representan un espacio donde confluyen valores ambientales, culturales y urbanos, permitiendo disfrutar de la naturaleza, la observación de aves rapaces y un entorno tranquilo y auténtico.