Eddy’s Street Food, hamburguesas gourmet y street food en Guardamar del Segura

En Guardamar del Segura, en plena costa alicantina, Eddy’s Street Food se ha consolidado como una hamburguesería de referencia para quienes buscan disfrutar de hamburguesas gourmet dentro de un concepto de street food con identidad propia.

La historia del proyecto comenzó en 2015 como un puesto de comida en mercadillos, llevando el concepto de comida callejera a distintos puntos de la provincia de Alicante. En 2017, Eddy’s Street Food se estableció de forma permanente en Guardamar del Segura, iniciando una etapa de crecimiento que le ha permitido evolucionar junto a su clientela durante casi diez años, siempre adaptándose a las nuevas formas de consumo.

A lo largo de esta trayectoria, la hamburguesería ha sabido mantener su línea base de burgers de autor y productos gourmet, incorporando mejoras constantes en su carta y en la experiencia del cliente. Este año, Eddy’s da un nuevo paso con un rediseño de carta que sitúa la hamburguesa como eje central, manteniendo los clásicos que han definido su identidad y sumando nuevas propuestas acordes a las demandas actuales.

Entre sus hamburguesas más representativas destaca la Supreme, su top ventas por excelencia: una doble burger de ternera irlandesa con cheddar rojo, bacon ahumado y salsa barbacoa al Jack Daniel’s, que resume el estilo intenso y sabroso que caracteriza a Eddy’s Street Food y que la convierte en una de las hamburguesas más reconocidas de la localidad.

Junto a estos clásicos, la nueva carta incorpora opciones veganas, sin gluten y sin lactosa, pensadas para ofrecer alternativas reales sin renunciar al sabor ni a la creatividad. Además, se introduce una línea elaborada con carne madurada, orientada a quienes buscan una experiencia más gastronómica dentro del formato de hamburguesas gourmet.

La propuesta se completa con entrantes y acompañamientos pensados para compartir, reforzando el carácter social del local. Su amplia terraza y el ambiente relajado convierten a Eddy’s Street Food en un punto de encuentro habitual para familias, grupos de amigos y turistas que disfrutan de la oferta gastronómica de la costa alicantina.

Eddy’s Street Food representa la cercanía, el dinamismo y la evolución constante en la restauración, donde el street food, la calidad del producto y la adaptación al cliente se combinan para ofrecer una experiencia con personalidad propia dentro de la provincia de Alicante.

