Fotur: Diversidad turística, clave para el sector

Fotur pone en valor la diversidad turística de la Comunitat, presentando en Fitur los destinos y municipios con los que colabora. En la plaza principal de la Comunitat Valenciana el jueves 23 de enero a las 18:20 horas, se presentará ante los medios un video resumen que mostrará los principales destinos, eventos y festivales de la comunidad.

Novedades destacadas

Entre las actividades programadas, sobresale la presentación del Dona Festival, un evento organizado por Fotur y ProDJ que se celebrará el próximo 8 de marzo. Este festival único, líder y pionero, destaca por su cartel compuesto exclusivamente por artistas femeninas, reafirmando su compromiso con la igualdad y la visibilidad en el ámbito musical. En su quinto aniversario, continúa marcando la diferencia y consolidándose como un referente en la industria.

Asimismo, Fotur dará a conocer los detalles de Sonido de Valencia Remember de Les Arts, un festival icónico que se celebrará el 1 de marzo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, al aire libre pero cubierto, y que marca el inicio de las Fallas de Valencia. Este evento rinde homenaje a la legendaria Ruta, con una selección musical a cargo de los DJs y las salas más representativas de la época dorada.

Otros festivales destacados en el programa incluyen el BigSound Festival, Concerts del Pinar, Deleste Festival, Latin Fest, Love to Rock, Montgorock, Nits del Vivers, Nits Voramar, Pirata Festival, Tardeo Remember, así como eventos tradicionales como la Passejà de los Clavarios de Sant Onofre en Quart de Poblet, reconocida como de interés turístico. Además, se hablará sobre iniciativas como el FiestCrem de Xeraco, conocido por su tardeo, el festival Homenaje a la Ruta, celebrado tanto en Benidorm como en Valencia, y el Pobla Fest en La Pobla de Vallbona.

Fitur será el escenario donde Fotur pondrá en valor la diversidad turística de la Comunidad Valenciana

El cupón de la felicidad

Fotur adelantará un proyecto especial en colaboración con la ONCE: el lanzamiento del «Cupón de la Industria de la Felicidad», disponible a nivel nacional el 20 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Felicidad. Esta iniciativa simboliza no solo el dinamismo y espíritu positivo del sector, sino también el compromiso de Fotur con organizaciones como la ONCE, que trabajan por la inclusión, la solidaridad y el bienestar social.



Con su presencia en Fitur 2025, Fotur refuerza su compromiso con la proyección nacional e internacional de la Comunitat Valenciana como un referente turístico seguro, de calidad, destacando su riqueza cultural, su apuesta por la sostenibilidad y su capacidad para ofrecer experiencias únicas que combinan innovación, ocio y tradición.