Gandia: un destino que deja huella

Esta diversa ciudad invita a perderse y descubrirla sin importar la época del año

El municipio destaca por sus kilómetros de playa de arena y naturaleza.

Gandia es ese destino que deja con ganas de más. Por su riqueza cultural e histórica, por sus kilómetros de playa de arena en las que disfrutar del buen clima, por su entorno natural, por su oferta gastronómica, de ocio y festivales, por su apuesta por la calidad turística, con 156 distinciones del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (Sicted), la sostenibilidad y la igualdad… La ciudad invita a perderse y descubrirla en cualquier momento del año.

El recorrdio histórico por Gandia es imprescindible. Conocer el legado de Los Borja, la familia valenciana más poderosa de Europa en los siglos XV y XVI, a través de la ciudad es una experiencia única. Su edificio más emblemático es El Palacio Ducal, que se utilizó primero como residencia de los duques reales de la Corona de Aragón y que desde 1485 pasó a manos de la familia Borja. Cruzar por su puerta con arco de medio punto y su zaguán es viajar al pasado, siguiendo por su Patio de Armas, Salón de Coronas o su Galería Dorada.

También son citas imprescindibles con la ciudad otros puntos históricos como la plaza de las Escuelas Pías, el Teatro Serrano, la Colegiata de Santa María, o el Convento de Santa Clara.

Playa y naturaleza

Además, en Gandia se puede disfrutar de sus más de 5 kilómetros de playa y más de 500.000m2 de fina arena, en los que tomar el sol, practicar deporte, pasear o leer tu libro favorito frente al mar… Del mismo modo que en su extenso y privilegiado paseo marítimo. Destacan la playa Nord, la playa el Ahuir, con sus dunas que se conservan intactas y que están protegidas, o el Puerto de Gandia.

Además de la costa, la ciudad cuenta con un imponente entorno natural, con espacios como la Penya Roja, la Marjal o la Cova del Parpalló.

El Pirata Beach Fest tendrá lugar del 8 al 11 de julio.

Ocio y gastronomía

Gandia también está apostando por ampliar su oferta cultural y de ocio. Como cada año, se celebrará el esperado Pirata Beach Fest, del 8 al 11 de julio, con artistas y grupos como La Gossa Sorda, La Fúmiga o La Pegatina, entre otros muchos. A este evento consolidado, se suma también el Festival Mediterránea, del 13 al 15 de agosto, con La M.O.D.A., Love of Lesbian o Las Ginebras.

A nivel gastronómico, la ciudad es el reflejo vivo del Mediterráneo. Es imprescindible comer una Fideuà de Gandia, y probar otros platos típicos como los «figatells», la «gamba amb bleda» o los «pebres farcits».